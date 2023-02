Colégio Marista: entenda a importância de uma boa relação entre a escola e a família

A família e a escola têm papéis essenciais na formação das crianças. A necessidade de manter uma boa relação entre essa parceria é fator importante para o aprendizado dos alunos. O Colégio Marista destacou a importância de um bom relacionamento entre a família e a escola para o desenvolvimento dos alunos.

Quando a família e escola têm um relacionamento de qualidade, o aluno tem mais chances de apresentar um bom desempenho nos estudos, garantindo melhores resultados no aprendizado. Uma relação estremecida pode gerar prejuízos para o desenvolvimento deles.

"A relação de troca, parceria e diálogo entre família, escola e estudante favorece o desenvolvimento sadio da criança, jovem e adolescente. É importante que o estudante, protagonista do processo educativo, sinta essa harmonia entre aqueles atores que objetivam fins comuns: formação acadêmica e humana de qualidade. É certo que cada um, escola e família, possui focos de formação e papeis diferentes na vida desses estudantes. Quando essa relação é desarmônica, torna-se prejudicial ao desenvolvimento deles", destaca a coordenadora pedagógica do Colégio Marista, Marília Corrêa.

Principais benefícios

A aproximação entre família e escola pode proporcionar grandes ganhos à formação da criança e do adolescente, como a correção de condutas e ações inadequadas, a prevenção ao bullying, o combate a todo os tipos de preconceito, e muitos outros. Quando os pais participam de forma ativa no ambiente escolar e na rotina de seus filhos, os alunos se sentem apoiados, reconhecidos e ganham mais segurança, além disso, se sentem mais motivados para aprender.

Tecnologia como aliada

A gente sabe que a rotina dos pais, nem sempre, permite que os responsáveis pelos alunos estejam presentes de forma constante na escola. Ainda assim, é possível manter uma comunicação fluida e direta com a instituição de ensino. Nesse caso, a tecnologia pode ser usada a favor do relacionamento entre os familiares e a escola.

Hoje em dia existem diversas ferramentas que possibilitam um relacionamento mais próximo e direto. As tecnologias, como por exemplo, aplicativos e plataformas com ambientes virtuais, atuam diretamente nessa aproximação entre família e escola.

"Os atendimentos e repasses de informações podem ser otimizados. A expedição de documentos rotineiros, o envio de comunicados, entre outros, também ajudam as famílias na gestão da aprendizagem dos estudantes para além da escola. Nesse sentido, a tecnologia pode ser uma extensão da escola no dia a dia das famílias. Essa aproximação harmônica e parceira ganha tanta importância, pois há espaços virtuais que a escola não alcança", complementa Marília.

Para constituir uma relação harmoniosa entre a família e escola, é fundamental que os pais busquem uma instituição de ensino compromissada com esse aspecto. O Colégio Marista prioriza o diálogo com toda a comunidade educativa, o qual favorece de forma direta no desenvolvimento de seus alunos.