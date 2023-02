Colégio Marista destaca benefícios do esporte para as crianças

A prática de atividades físicas na escola, especialmente esportes, tem papel importante no desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social de crianças e adolescentes, além de prevenir doenças. Ela também trabalha habilidades socioemocionais como disciplina, persistência e trabalho em grupo. São muitos os benefícios. O Colégio Marista destacou algumas vantagens de investir em escolas que oferecem práticas esportivas para os alunos.

"O esporte é ferramenta essencial para o desenvolvimento da criança, pois, através de jogos e brincadeiras, estimulam a desenvolver habilidades motoras, enriquece a coordenação motora, desenvolve o espírito em equipe, ajuda no desenvolvimento social e no amadurecimento emocional infantil, no saber ganhar e perder e para adversidades sociais. O respeito ao espaço do outro e o convívio ficam mais leves, e tudo isso se estende no decorrer da vida", destaca o assistente extracurricular do Colégio Marista, Arthur Cabral.

Melhora nas relações

O ambiente escolar é propício para a formação de novas amizades. Com a prática de exercícios físicos, os alunos passam a ter mais vontade de estar junto em ambientes e contextos que favorecem a troca de experiência. O esporte incentiva a interação, a valorização das diferenças e a inclusão. Com isso, contribui para a melhora nas relações dentro e fora da escola.

Arthur Cabral ressalta a importância de iniciar a prática esportiva desde a infância, o que interfere diretamente na vida adulta e nas relações formadas por esses alunos ao longo da vida.

"Incentivar os jovens para a prática esportiva, é um passo significativo no cultivo de hábitos saudáveis. Em resumo, podemos afirmar que investir na vivência dos esportes na infância e manter até a fase da vida adulta é ter benefícios para ele em todos os âmbitos de sua vida: na saúde física e emocional, no desenvolvimento do corpo e da mente, na relação com outras pessoas, na autoestima e na autoconfiança. Além de fazer bem para o corpo", complementa o profissional.

Investimento em esportes

Os benefícios do esporte têm ultrapassado o limite do bem estar físico e isso também é visível no âmbito educacional e formativo para crianças, adolescentes e jovens. Isso mostra o quanto é importante a escola investir em espaços e modalidades esportivas para os alunos.

A prática esportiva traz benefícios para a saúde física, mental e ainda auxilia no desenvolvimento escolar (Reprodução/Colégio Marista)

O Colégio Marista entende a importância do incentivo para as práticas esportivas aos seus alunos. Não é à toa que a instituição investe em estrutura física, além de oferecer diversas modalidades para os alunos. O Serviço de Escolinha e Treinamento Esportivo (SETE) é um exemplo disso.

O SETE tem como objetivo gerenciar a prática de atividades físicas e esportivas, de forma a incentivar a formação integral do estudante. Ele é formado por profissionais de Educação Física das diferentes modalidades e oferece aulas de basquetebol, futebol de campo, futsal, ginástica rítmica, karatê, natação, voleibol e handebol.