Colégio La Salle Ananindeua promove 3ª Feira da Solidariedade

No último sábado, 10 de maio, o Colégio La Salle Ananindeua realizou a 3ª edição da Feira da Solidariedade, com o tema: “Ajude a transformar realidades vivendo uma experiência solidária”. O evento mobilizou estudantes, familiares, educadores e colaboradores, reforçando o compromisso da comunidade escolar com a formação humana e solidária.

Durante a manhã, os presentes participaram de apresentações culturais, atividades recreativas e adquiriram produtos confeccionados pelos próprios alunos. A arrecadação será destinada às obras sociais lassalistas localizadas no bairro Icuí, reafirmando a missão da escola em atuar de forma concreta nas realidades mais vulneráveis.

A solidariedade faz parte do DNA lassalista. Por meio de iniciativas como esta, os estudantes são incentivados a desenvolver empatia, senso de responsabilidade social e cuidado com o próximo. O tema pastoral deste ano convida a comunidade educativa a voltar o olhar às periferias e reconhecer, em cada rosto, a presença de Cristo.

Feira da Solidariedade visa promover a união e a solidariedade entre os alunos, professores e a comunidade (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

Com o envolvimento de toda a comunidade educativa do La Salle Ananindeua, a finalidade é construir um mundo mais justo e fraterno, unindo forças em prol do bem comum.

Confira mais imagens da 3ª Feira da Solidariedade do Colégio La Salle Ananindeua:

Feira da Solidariedade