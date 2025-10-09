Colégio La Salle Ananindeua promove 3ª edição do SINULA; saiba mais

Durante dois dias intensos, 19 e 20 de setembro, os corredores do Colégio La Salle Ananindeua se transformaram em verdadeiras salas de negociação internacional. Foi a terceira edição do SINULA – Simulação Interna das Nações Unidas La Salle, que este ano reuniu dezenas de estudantes em torno do tema “Mudanças Climáticas, Soberania e Cooperação Internacional”.

Inspirado nos tradicionais Modelos da ONU, o SINULA é mais do que uma atividade escolar: é um espaço em que os alunos se tornam protagonistas do próprio aprendizado. Eles assumem papéis de diplomatas, jornalistas e organizadores, mergulhando de cabeça em problemas globais que pedem diálogo, responsabilidade e criatividade para serem enfrentados.

O evento envolveu estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, ampliando as trocas de experiência entre diferentes idades e séries. Além disso, os debates e produções também exploraram a diversidade linguística, com exercícios em diferentes idiomas, como japonês, italiano, espanhol, inglês e, claro, o português, aproximando os alunos da realidade multilíngue das organizações internacionais.

SINULA é um espaço em que os alunos se tornam protagonistas do próprio aprendizado (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

Os comitês deste ano foram três: a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), que discutiu os impactos ambientais na crise alimentar global; o CSNU (Conselho de Segurança das Nações Unidas), que tratou dos riscos das mudanças climáticas para a paz e a segurança internacional; e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), que colocou em pauta a Amazônia, a COP30 e a responsabilidade ambiental das nações. Três espaços diferentes, mas conectados por uma mesma ideia: mostrar que a juventude tem voz e pode contribuir para pensar o futuro do planeta.

E foi exatamente essa sensação que a estudante Larissa Bispo, aluna do 2º ano do Ensino Médio, experimentou ao participar:

“Foi uma experiência que me fez sentir como uma verdadeira diplomata. Ao defender posições e dialogar com colegas de diferentes delegações, percebi a importância da negociação e da escuta. É um aprendizado que levarei para a vida.”

Enquanto Larissa vivia a adrenalina dos debates, outros colegas também encontravam no SINULA um espaço de crescimento pessoal. A aluna Anna Cavalcante, do 1º ano do Ensino Médio, que representou a China no PNUMA, conta que sair da zona de conforto foi um dos maiores desafios:

“O SINULA foi fundamental para meu desenvolvimento. Aprendi a falar em público, a respeitar ideias diferentes e a defender argumentos com confiança. Cresci muito como estudante e como pessoa.”

O desafio não estava apenas nos discursos. À frente da organização geral do evento, a Secretária-Geral do SINULA 2025, Vanessa Ribeiro, aluna da 3ª série do Ensino Médio, descobriu que coordenar um projeto desse porte exigia esforço coletivo e muita dedicação:

“Estar à frente da organização foi um desafio enorme, mas também uma realização. Vi colegas se dedicando, estudando e se envolvendo de verdade. Foram dois dias em que todos nós mostramos que a juventude tem voz e sabe debater com seriedade”.

SINULA 2025 se consolidou como um marco no calendário escolar do La Salle Ananindeua (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

A cada edição, o SINULA cresce em qualidade e relevância, justamente porque é feito pelos alunos, para os alunos. A coordenação dos professores Rafael Maia, Yasmin Oliveira e Felipe Silva garantiu o suporte necessário, mas foram os estudantes que conduziram o espetáculo do início ao fim.

Para o professor Rafael Maia, essa é a essência do projeto:

“O SINULA é um espaço onde o protagonismo estudantil é colocado em prática. Cada edição mostra que nossos alunos estão preparados para discutir dilemas globais e, ao mesmo tempo, refletir sobre sua realidade local na Amazônia. É uma vivência que forma cidadãos críticos e engajados.”

Assim, entre discursos acalorados, negociações intensas e muita cooperação, o SINULA 2025 se consolidou como um marco no calendário escolar do La Salle Ananindeua. Mais do que simular a ONU, o projeto mostrou que os jovens têm disposição, criatividade e coragem para pensar em soluções para um mundo melhor.

