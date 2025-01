Colégio La Salle Ananindeua participa da 1ª Mostra La Salle em Pesquisa

O Colégio La Salle Ananindeua marcou presença na 1ª Mostra La Salle em Pesquisa, que reuniu estudantes de diversas unidades da Rede La Salle Brasil para compartilhar conhecimento e promover a iniciação científica. A Mostra contou com apresentações de projetos desenvolvidos por estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio sob a orientação de professores comprometidos com a pesquisa escolar.

Durante a Mostra, foram apresentados projetos das mais variadas temáticas, abordando desde transporte sustentável até defensivos agrícolas e saúde humana. No Colégio La Salle Ananindeua, os estudantes do ensino fundamental, do 8º ao 9º ano, apresentaram o projeto “Cartografia das desigualdades: desafios sociais e urbanos em Ananindeua-PA”. O trabalho tem o foco de utilizar as ferramentas digitais para mapear e compreender as desigualdades sociais e urbanas da nossa cidade, propondo soluções que ajudem a incentivar políticas mais públicas e justas.

O projeto contou com a orientação do professor Rafael Henrique Mais Borges e com a coorientação do docente Wellingthon Valente dos Reis. O grupo foi integrado pelos alunos Anna Clara Neves Cavalcante, Laura Victoria Miranda da Cunha e Nicole Christiny Oliveira Figueiredo, que garantiu o 1º lugar na categoria “Votação Popular” e 3º lugar na “Categoria 5”.

Durante a live de encerramento da Mostra, foram anunciados os projetos premiados nas seis categorias e o Destaque Voto Popular em cada categoria. Embora a premiação seja uma parte importante do evento, o verdadeiro significado da Mostra La Salle em Pesquisa está na experiência de aprendizado proporcionada aos estudantes.

Participação do Colégio La Salle Ananindeua reforça o compromisso da instituição com uma educação que vai além da sala de aula (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

A diretora do Colégio La Salle Ananindeua, Dulcineia de Jesus, destacou a importância do evento para o aprendizado dos alunos da instituição. “Foi muito gratificante acompanhar o engajamento dos estudantes e a troca de conhecimento entre as unidades. A iniciação científica é uma ferramenta essencial para a formação integral dos estudantes", afirmou.

A participação na 1ª Mostra La Salle em Pesquisa reforça o compromisso do Colégio La Salle Ananindeua com uma educação que vai além da sala de aula, incentivando o pensamento crítico, a investigação científica e o protagonismo dos estudantes da instituição.