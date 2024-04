Colégio La Salle Ananindeua investe em ensino baseado em valores que inspiram e transformam vidas

A educação cristã é fundamental para promover um ambiente com mais disciplina, eficácia e bom relacionamento entre as pessoas. O Colégio La Salle Ananindeua atua com uma proposta pedagógica baseada na educação lassalista, que promove o desenvolvimento integral de crianças e jovens, os capacitando para relacionarem-se com natureza, consigo mesmos, com outros seres humanos e com Deus.

"A educação lassalista busca não apenas transmitir conhecimento, mas também formar indivíduos éticos, responsáveis e comprometidos com a construção de um mundo mais justo e humano. Ser parte da educação lassalista é ter a oportunidade de ser protagonista da própria história e deixar sua marca no mundo", destaca o vice-diretor do Colégio La Salle Ananindeua, Fábio Kolling.

Benefícios

A educação lassalista é fundamentada nos princípios cristãos e pedagógicos inspirados pelo Santo Fundador São João Batista de La Salle. Entre os principais benefícios da educação lassalista estão:

Excelência acadêmica: a educação lassalista tem foco no desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos para que estejam bem preparados para entrar nas melhores universidades, assim como para o mercado de trabalho.

Educação integral: a formação lassalista visa o desenvolvimento integral dos alunos, incluindo não apenas aspectos acadêmicos, mas também valores éticos, morais e espirituais.

Valorização do indivíduo: os valores e princípios lassalistas colocam a pessoa no centro do processo educativo. Os alunos são os agentes mais importantes da ação pedagógica, é para eles que o colégio existe.

Formação de líderes: a instituição de ensino incentiva e buscar a formação de novas lideranças, com foco na responsabilidade social e compromisso com o bem comum. Os alunos participam de instâncias como o grêmio estudantil, representante de classe, curso de liderança e reuniões/assembleias para definição de propostas para o colégio.

Inclusão social: a educação lassalista historicamente tem uma forte ênfase no atendimento às necessidades dos mais desfavorecidos e marginalizados da sociedade. Para isso, são realizados investimentos em escolas assistenciais, onde alunos têm acesso à educação de excelência.

Educação lassalista na prática

Diariamente, o Colégio La Salle Ananindeua trabalha a educação lassalista, de forma prática, por meio de projetos e ações que visam o desenvolvimento dos princípios lassalistas, como momentos de oração, jornadas e formação, projetos socioemocionais, catequese, grupo de jovens, feira da solidariedade, ações sociais, e muito mais.

"Os alunos que estudam no Colégio La Salle Ananindeua têm uma formação integral com enfoque acadêmico de excelência e preocupação com a sociedade. Serão cidadãos conscientes e preparados para atuar num mundo complexo que exige soft skills e competências de resolução de problemas, trabalho em equipe, empatia, resiliência e comprometimento com o cuidado da “casa comum”. Ao estudar no Colégio La Salle Ananindeua, você estará preparado para ingressar nas melhores universidades e alcançar os seus sonhos profissionais", finaliza o vice-diretor do Colégio La Salle Ananindeua.