Colégio La Salle Ananindeua: esporte atua como ferramenta de formação integral

O esporte desempenha um papel importante na educação e no desenvolvimento dos estudantes. Afinal, a prática esportiva no ambiente escolar traz uma série de benefícios para a saúde física e mental, além de garantir melhorias no desenvolvimento social e cognitivo dos alunos.

No Colégio La Salle Ananindeua, o esporte desempenha um papel essencial na formação dos alunos. Com a metodologia lassalista, as atividades esportivas não só aprimoram habilidades técnicas, mas também ensinam valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e perseverança. Essas práticas complementam o aprendizado acadêmico e preparam os alunos para enfrentar desafios, tanto nas quadras quanto na vida.

Entre as práticas esportivas disponibilizadas na instituição de ensino estão judô, futsal, aulas de danças rítmicas e ballet, além do vôlei.

Conheça um pouco mais sobre cada uma das modalidades oferecidas no Colégio La Salle Ananindeua:

Judô: disciplina e respeito como valores fundamentais

Judô é fundamental no aprimoramento da disciplina e superação de limites dos estudantes do La Salle Ananindeua (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

O judô, com sua filosofia voltada para o respeito mútuo e o autocontrole, é uma das modalidades que se destaca na formação dos alunos do La Salle Ananindeua. Sob a orientação do professor Rafael Ribeiro, bicampeão mundial de judô, os alunos aprendem a importância da disciplina para aprimorar suas técnicas, respeitar os limites dos outros e superar seus próprios desafios.

Futsal: trabalho em equipe e estratégia

O futsal no La Salle atua como uma importante ferramenta de integração social, promovendo a colaboração e a comunicação eficaz dentro de um contexto coletivo. A modalidade estimula a disciplina, o respeito às regras e o espírito de equipe, aspectos essenciais para o desenvolvimento emocional e social dos alunos.

Danças rítmicas e ballet

Aulas de dança promovem o crescimento físico, social e emocional das alunas (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

Essas modalidades são fundamentais para o desenvolvimento integral das alunas. Elas aprimoram habilidades motoras, estimulam a criatividade e fortalecem a autoestima, além de promoverem o crescimento físico, social e emocional. As apresentações incentivam a coordenação, o trabalho em equipe e a disciplina, permitindo às alunas se expressarem artisticamente e contribuindo para uma formação completa e enriquecedora.

Vôlei: cooperação e superação

No Colégio La Salle Ananindeua, as alunas têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades nas aulas de vôlei e também de participar de torneios, onde podem demonstrar todo o seu potencial. Em cada competição, elas se destacam pelo excelente desempenho técnico e pela disciplina adquirida, reflexo do trabalho de qualidade realizado nas aulas. Esses resultados são um exemplo claro da formação integral oferecida pela instituição, evidenciando o crescimento e a dedicação dos estudantes.

Alunas do Colégio La Salle Ananindeua se destacam pelo excelente desempenho técnico e pela disciplina adquirida nas aulas e torneios de vôlei (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

O Colégio La Salle Ananindeua entende o quanto a participação em práticas esportivas pode ter um impacto duradouro na vida dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento físico, mental, social e emocional dos estudantes.