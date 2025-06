Colégio La Salle Ananindeua celebra a cultura brasileira em seu Arraiá Lassalista 2025

Nos dias 13 e 14 de junho, o Colégio La Salle Ananindeua realizou, no ginásio da escola, o seu tradicional Arraiá Lassalista 2025, reunindo estudantes, educadores e famílias em um momento especial de celebração, integração e valorização da cultura popular.

No dia 13, o evento contou com as apresentações dos alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio. Já no dia 14, foi a vez das turmas dos Anos Iniciais ao 5º ano encantarem o público com coreografias alegres e criativas.

A programação foi enriquecida com a apresentação especial do grupo cultural Ponto de Cultura Tupi Kawahiva, que trouxe ao palco expressões artísticas que celebram a diversidade e as raízes culturais da região. Para completar a festa, a animação da área externa com food trucks ficou por conta da banda Xandy Pankadão, que garantiu o clima festivo e envolvente para toda a comunidade presente.

Apresentações destacaram a arte como ferramenta de educação, respeito e valorização da cultura regional (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

Durante o Arraiá Lassalista, os estudantes protagonizaram apresentações que valorizaram ritmos paraenses, danças nordestinas e até uma emocionante homenagem à Festa de Parintins, com representações dos bois Caprichoso e Garantido. Uma das turmas também prestou homenagem ao tradicional Arraial do Pavulagem, trazendo para o palco elementos da cultura popular paraense que encantam gerações. Foi um verdadeiro espetáculo de cores, sons e tradições, que destacou a arte como ferramenta de educação, respeito e construção de identidade.

Mais do que uma comemoração, o evento foi um espaço de reunião e comunhão com as famílias, promovendo o fortalecimento dos laços entre escola e comunidade.

Com essa iniciativa, o Colégio La Salle Ananindeua reforça seu compromisso em proporcionar experiências pedagógicas significativas, unindo aprendizado, cultura e convivência.

