Colégio La Salle Ananindeua celebra 1ª turma de formandos com 100% de aprovação nas universidades

O Colégio La Salle Ananindeua celebra um marco histórico em sua trajetória educacional com a formatura de sua 1ª turma de concluintes. Com orgulho, a instituição anuncia um feito notável: 100% de aprovação nas principais universidades do Brasil, resultado do compromisso com a excelência em educação lassalista. Desde sua fundação, o Colégio La Salle Ananindeua se destaca pelo rigor acadêmico e pela implementação de uma proposta pedagógica sólida, voltada para o desenvolvimento integral dos alunos. Com uma abordagem centrada na formação humana e intelectual, o colégio prepara seus estudantes para os desafios do ENEM e para a entrada nas melhores instituições de ensino superior.

Excelência em educação lassalista

Colégio La Salle Ananindeua tem como base a formação de cidadãos éticos e responsáveis (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

A proposta pedagógica do Colégio La Salle Ananindeua é fundamentada nos princípios da educação Lassalista, que busca proporcionar uma formação de qualidade, pautada no desenvolvimento de valores, habilidades e competências. Além de oferecer uma base sólida de conhecimentos, o colégio foca no desenvolvimento do pensamento crítico e na formação de cidadãos éticos e responsáveis

Preparação estratégica para o ENEM

Colégio La Salle Ananindeua conta com uma equipe altamente preparada, garantindo excelentes resultados nos vestibulares (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

A preparação para o ENEM é um dos pilares do Colégio La Salle Ananindeua, com um acompanhamento constante e estratégias específicas para cada etapa do processo. A equipe pedagógica, altamente qualificada, proporciona aos alunos um ambiente de aprendizado que estimula o raciocínio lógico e a resolução de problemas, fundamentais para o sucesso nas provas.

100% de aprovação: um reflexo de compromisso e dedicação

Aprovação unânime da 1ª turma de Convênio reafirma o Colégio La Salle Ananindeua como referência em educação de excelência (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

A aprovação unânime da 1ª turma de Convênio nas universidades é o reflexo de um trabalho árduo e comprometido, que visa sempre o melhor para seus alunos. O Colégio La Salle Ananindeua não apenas prepara para os vestibulares, mas também forma jovens preparados para o futuro e com uma visão ampla do mundo. Essa conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade educativa, reafirmando o Colégio La Salle Ananindeua como referência em educação de excelência na região. Se você também busca uma educação de qualidade, que prepara seus filhos para o sucesso acadêmico e profissional, o Colégio La Salle Ananindeua é a escolha certa!