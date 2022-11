"Gentil Pet": evento garante a diversão de alunos, familiares e pets

Quem ama cachorro ou gato sabe a alegria que é ter esses animais por perto. Quem tem um pet sabe o real significado da palavra amizade. Afinal, eles são especiais e contribuem diretamente na convivência entre pessoas, assim como ajudam a construir um mundo melhor.

Com o tempo, os pets deixaram de ser apenas "o melhor amigo do homem" e passaram a ser tratados como membros da família. Seja um cão, um gato ou outro animalzinho que tenha sido escolhido para fazer parte da vida de uma família, os pets estão ganhando cada vez mais um lugar de importância em seus afetos. Com isso, acabam sendo integrados diretamente ao dia a dia da casa.

O Colégio Gentil Bittencourt é um espaço acolhedor para os alunos, seus familiares e, também, para os animais de estimação. Um exemplo disso é o projeto "Gentil Pet", realizado no último dia 26 de novembro, onde a instituição de ensino recebe os pets dos alunos nas dependências da escola, com o intuito de integrar as famílias que fazem parte do colégio.

"O Colégio Gentil Bittencourt abriu suas portas para que os nossos alunos, juntamente com seus familiares, pudessem estar trazendo o seu pet para a nossa escola, proporcionando um momento alegre, unido", destaca o coordenador do setor de esportes, Ignácio Neto.

Durante o evento, os pets participaram de um desfile de fantasias, onde os premiados ganharam brinquedos, comida e um dia especial de cuidados em um pet shop. Além disso, os animais também contaram com um momento muito especial, onde receberam a benção de um padre.

"Foi feita uma oração, foi dada a palavra segundo o evangelho, mostrando o que os pets representam na vida das famílias. Além disso, foi feita a benção de cada um dos pets", explica o professor.

E pra quem perdeu a primeira edição do "Gentil Pet" pode ficar tranquilo. Com o sucesso do evento, a ideia é dar continuidade ao projeto ao longo dos próximos anos.

"Nós precisamos continuar um projeto como esse para incentivar os nossos alunos sobre a importância da adoção de animais, do cuidar bem de cães e gatos, a importância de socializá-los com a nossa família, além de trazer a família Gentiliana para a nossa casa no final de semana, em uma manhã de bastante alegria para as famílias. Nós já idealizamos o segundo "Gentil Pet", que será no ano de 2023", finaliza o professor do Colégio Gentil Bittencourt.