Colégio Gentil se prepara para o reencontro com o Círio de Nazaré

Após dois anos de interrupção das celebrações oficiais, o Colégio Gentil Bittencourt retorna a participação nas comemorações do Círio de Nazaré. A missa da Trasladação volta a ser realizada com a presença do público na capela do colégio tradicional, que também é ponto de partida da procissão da noite de sábado e também da romaria do Recírio, ao final da festividade.

Para o corpo de técnicos, docentes e alunos, a preparação se inicia com um mês de antecedência, quando são realizadas novenas em setores e salas de aula. "A expectativa é imensa pois a preparação para a festa religiosa acontece desde o início de setembro, quando lançamos o Círio dentro do Colégio e as crianças desde a educação infantil até o 5º ano começam a levar uma pequena imagem para fazer a novena em família. Já do 6º ano ao ensino médio passamos com a imagem em cada sala fazendo a novena juntamente com o sacerdote, padre Jair Soares, o capelão do Colégio Gentil, que nos acompanha nessa grande preparação”, explica a Lila Marly, agente pastoral do Serviço de Orientação Religiosa.

De acordo com Lila, as equipes do Colégio se dedicaram para os preparativos da Capela, a montagem do palco para acolher as pessoas que participam das cerimônias. “A Trasladação acontece há 116 anos no Colégio Gentil e é muito importante. Nesse tempo de pandemia sentimos Maria muito presente na nossa casa, nosso castelo rosa. Temos um sinal que são os lírios que estão sempre nesse jardim, na chuva ou sol e começam a florir em setembro, com o perfume como a ‘Senhora que acolhe os romeiros’ que estarão no jardim da escola para essa grande celebração”, acrescenta Lila.

Ivete Assis tem uma história que entrelaça a vida pessoal e profissional com a escola e com o Círio e guarda memórias valiosas. Assim como alguns familiares, ela foi aluna da instituição. Posteriormente, se tornou professora da unidade e acompanhou por mais de quatro décadas o vínculo do Gentil com o Círio. Essa relação teve um breve intervalo durante a pandemia, com a restrição de público em 2020 e 2021, que chega ao fim neste ano.

Acompanhada de familiares, Ivete Assis participa há 40 anos das comemorações do Círio no Colégio Gentil Bittencourt (Arquivo Pessoal)

“Sempre participei do Círio e da Trasladação com a minha família, desde quando começamos a estudar no Colégio Gentil Bittencourt. Já é tradição no sábado da Trasladação, irmos ao Colégio esperar a imagem chegar às 11h em procissão com os motoqueiros e depois retornarmos por volta das 15h para aguardar a missa com chuva ou com sol”, comenta a ex-professora.

Desde que era aluna, ela sentia o cultivo diário de valores que foram frutificados ao longo dos anos. “Foram mais de 40 anos de convivência diária no Colégio Gentil Bittencourt. Acredito muito que o ensino religioso engrandece o ser humano, partilhando a compaixão e cuidado com o próximo através dos ensinamentos de Jesus e da Virgem Maria, respeitando a crença de todos que trabalham e estudam lá”, destaca Ivete.

Diretora Pedagógica da unidade, Irmã Suely explica que essa filosofia está relacionada ao carisma inspirado em Madre Rosa Gattorno, religiosa que viveu na Itália no século XIX e nutriu um grande amor por Maria, mãe de Jesus.

“Essa contextualização é necessária para dizer que o Colégio Gentil traz em si a marca de uma história nutrida e firmada por grandes mestres e educadores que se perpetuam na história, por serem referências virtuosas de grandes valores que não passam. Mas, que permanecem, se eternizam e libertam o ser humano, fazendo emergir a melhor versão criada por Deus. Valores como a esperança, amor, temor a Deus, respeito ao próximo, justiça, empatia e altruísmo”, destaca Irmã Suely.

Ainda segundo a diretora pedagógica, a educação se constrói com valores sólidos e alinhados a saberes e conteúdos científicos pertinentes, de forma que os alunos do Gentil sejam sempre profissionais que amam, cuidam de si e dos outros e são felizes naquilo que escolhem.

Celebrações no Colégio Gentil tiveram restrição de público no auge da pandemia (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

O Círio reforça esses valores e está ligado à filosofia do Colégio. “Temos a honra de ser o berço que acolhe a imagem de uma mulher plena, especial, a mãe de Jesus, o maior educador da história da humanidade. Nossa fé gentiliana se une e entrelaça com a fé de tantos peregrinos que respeitam e amam Nossa Senhora como uma grande intercessora junto ao seu filho. Pessoas que têm tanta devoção e clamor por Santa Maria, Mãe de Deus, e que creem e lutam por dias melhores, vida em abundância, comunhão, dignidade e mais humanidade para todos”, acrescenta Irmã Suely.