Colégio Gentil: saiba como aproveitar o feriado para estudar e descansar a mente

O primeiro feriado prolongado do ano já está na porta e isso levanta uma dúvida muito comum entre os estudantes: aproveitar os feriados para relaxar a mente ou adiantar os estudos. Em um ano com tantas datas comemorativas, é importante saber dosar entre manter a disciplina nos estudos e os momentos de lazer e diversão. Pensando nisso, o Colégio Gentil Bittencourt traz dicas para conciliar o estudo e o descanso nos feriados.

Antes de qualquer coisa, é importante entender que é possível aproveitar as folgas para curtir com a família e os amigos, mas sem deixar de manter o foco nos estudos. Ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é necessário passar muitas horas focado somente nas matérias e conteúdos. O ideal é ter um tempo de estudo de qualidade, que ainda garanta um tempo para o descanso e lazer.

Planejamento

Conciliar a vontade de descansar com a necessidade de estudar pode parecer algo difícil, mas não é. O primeiro passo é criar uma programação dos dias que você terá folga. Separe os horários para cada atividade que irá realizar ao longo dos dias, o que vai garantir um controle melhor das tarefas.

Uma coisa de cada vez

A dica é separar os dias em períodos, dando preferência para estudar pela manhã, o que vai garantir um tempo livre ao longo do resto do dia. Priorize estudar primeiro e depois se divertir. Caso haja alguma mudança na rotina, evite sentimentos como culpa e ansiedade. lembre-se que nem todo planejamento acontece como o esperado. Se acabou estudando menos que o esperado, tente compensar em outro momento.

Estude conteúdos que você tem mais facilidade

Manter a rotina de estudos em um feriado, enquanto outras pessoas estão se divertindo, não é nada fácil. Ninguém precisa passar o feriadão se cobrando, nem deve. Para amenizar esse possível peso, busque focar em conteúdos mais levez, que você tem mais facilidade. Estudar algo que temos facilidade aumenta a motivação de qualquer estudante. Forçar a barra em conteúdos mais complexos pode causar um desgaste maior e os momentos de lazer e diversão podem ser prejudicados.

Estude de forma ativa

Aproveitar cada minuto de estudo de forma produtiva é fundamental para manter os conteúdos em dia. Pensando nisso, evite estudar das formas tradicionais. Utilize estratégias ativas de estudo e busque interagir com cada parte do material que você já tem disponível, sem precisar perder tempo fazendo novas pesquisas.

E aí, gostou das dicas? O Colégio Gentil Bittencourt entende que manter os estudos organizados é essencial para ter sucesso na vida escolar, mas lembra a importância de tirar um tempo para aproveitar o feriado para curtir e relaxar a mente.