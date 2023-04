Colégio Gentil Bittencourt: entenda a importância da excursão escolar para a aprendizagem

As experiências adquiridas em aulas extracurriculares, o que inclui excursões e visitas a museus, teatros, entre outros espaços, são fundamentais para garantir aos alunos vivências únicas e diversificadas, o que influencia diretamente no aprendizado dos estudantes. Apesar dos benefícios que esses passeios podem trazer para o dia a dia, dentro e fora do ambiente escolar, muita gente ainda tem dúvida sobre o assunto. Pensando nisso, o Colégio Gentil Bittencourt destacou a importância das excursões escolares e de que forma elas ajudam no aprendizado dos alunos.

Quando a escola realiza excursões, o aluno tem a possibilidade de transformar todo o estudo teórico adquirido em sala de aula em um aprendizado prático. "A excursão pedagógica é importante para a aprendizagem do aluno, porque há a possibilidade maior da conexão entre a teoria e a prática. Quebra aquela visão tradicional de que o aluno só aprende naquele ambiente de sala de aula, além de melhorar as relações sociais dos alunos, onde se comunicam mais. As excursões colocam o aluno como protagonista na construção do seu próprio conhecimento", destaca o coordenador geral do Colégio Gentil Bittencourt, Ival Rabêlo.

Um aspecto que também chama a atenção no ambiente escolar, a partir das atividades realizadas fora da sala de aula, é o incentiva à autonomia e à participação dos estudantes no dia a dia. A mudança de comportamento também acaba refletindo no ambiente familiar, garantindo reflexões sobre a vida de forma prática.

"Essas atividades são fundamentais para que a criança tenha noção da realidade como ela é. Quando você tem a oportunidade de sair do seu ambiente de escola, da sala de aula, você tem condições de entrar em contato com o lado prático da coisa, de ver e tocar coisas que você só vê em livros. Essas excursões são extremamente válidas para o aprendizado. Esse benefício que o contato com a realidade traz, faz com que elas percebam o mundo ao redor delas com uma outra percepção, com um olhar mais apurado, de um mundo real e não fantasioso", destaca Júnior Eubelem, pai das alunas Maria e Maitê Morgado, das turmas do 2º ano e Jardim II, respectivamente.

Melhorias em sala de aula

As vivências adquiridas nas atividades extracurriculares trazem ganhos para os alunos tanto antes quanto depois dos trabalhos em campo, assim como para os professores, que podem usar todo o conhecimento adquirido nas atividades externas para enriquecer os debates e estudos em sala de aula.

As atividades fora da sala de aula incentivam a autonomia e a participação dos estudantes no dia a dia (Reprodução/Colégio Gentil Bittencourt)

"Para o ensino em sala de aula e para o próprio professor é muito importante esse tipo de atividade, porque promove um maior engajamento dos estudantes. Eles se sentem muito mais motivados e curiosos para aprender. Isso também cria um vínculo maior com o próprio professor, porque sai daquele ambiente mais formal da sala de aula. Esse engajamento, essa curiosidade, esse vínculo que se estabelece com o próprio componente curricular e com o professor, cria um ambiente mais favorável para a aprendizagem na sala de aula", complementa o coordenador.

O Colégio Gentil Bittencourt realiza excursões escolares e visitas em diversos locais importantes para a história da capital paraense. Tudo isso para garantir que os alunos explorem o mundo para além da sala de aula, fazendo com que eles conheçam diferentes espaços e vivências, aliando a teoria e a prática.