Colégio Gentil Bittencourt destaca importância de atividades lúdicas extraclasse em áreas verdes

O processo de aprendizagem envolve diversos fatores e vai muito além das atividades realizadas dentro da sala de aula. A escola deve ser um espaço que garante aos alunos oportunidades para que desenvolvam diferentes habilidades, fornecendo não apenas educação, mas um ambiente que cause um impacto significativo no bem-estar de uma criança, como as áreas verdes. O Colégio Gentil Bittencourt destaca a importância das atividades lúdicas extraclasse para o desenvolvimento dos alunos.

Contar com áreas externas e espaços verdes gera uma série de impactos positivos para o aprendizado das crianças, principalmente por despertar a conscientização ambiental nos alunos, como destaca a professora de educação infantil do Colégio Gentil Bittencourt, Raisa Amaral.

"Essas atividades são importantes para beneficiar as crianças acerca da interação social com o meio ambiente, proporcionando benefícios de autoeducação pela experiência com o natural, além de despertar criatividade, pensamento crítico, novos desafios, criar experiências, aguçar curiosidades e explorar os sentidos interagindo recursos para pensar, criar, inventar e agir em um eixo essencial para a criança, que é natureza e sociedade", explica a docente.

Além de trazer benefícios para o aprendizado dos alunos, a prática de atividades em áreas externas garante aos professores a possibilidade de executar propostas diferenciadas fora da sala de aula. "Os professores têm a oportunidade de criar projetos inovadores, atuais e significativos para as crianças com poder de pertencimento que vivencia e interage com as realidades, tornando o ambiente alegre com as realizações de atividades saudáveis de saúde mental e emocional a toda comunidade escolar", complementa a professora do Colégio Gentil Bittencourt.

Atividades extraclasse

O Colégio Gentil Bittencourt entende a importância das atividades extraclasse para o desenvolvimento de seus alunos. Não é à toa que a instituição de ensino investe em diversas atividades lúdicos-pedagógicas que auxiliam, diariamente, no processo de crescimento dos alunos, como atividade de horta, leitura, brincadeiras, jogos e contações de histórias, pinturas ao ar livre, projetos de jardim, aulas externas com temáticas que relacionam a criança com a natureza, e muito mais.

Atividades ao ar livre despertam a criatividade e aguçam a curiosidade das crianças (Divulgação/Colégio Gentil Bittencourt)

"As atividades proporcionam experiências para que o aluno compreenda e interprete o mundo. Além de experiências como atividade de plantar, regar e cuidar de plantas e cultivo de hortaliças, causando valor ao natural, assim como sentimento de pertencimento e harmonia com o meio ambiente", afirma Raisa Amaral.

Para a realização das atividades, o Colégio Gentil Bittencourt disponibiliza de uma área verde bem cuidada, com espaço de parquinho, plantação e de árvores que tornam o ambiente mais propício à experiências de responsabilidade ambiental, social e emocional do aluno. "O ambiente e a estrutura pedagógica do Colégio Gentil Bittencourt também incentivam projetos de plantação, descarte correto do lixo, reciclagem e consumo sustentável, além de passeios ao ar livre e outros que geram para o aluno protagonismo e uma boa relação com o meio ambiente", finaliza a professora Raisa.