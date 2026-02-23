COAFRA: Uma trajetória de crescimento, organização e fortalecimento da agricultura familiar

Desde a sua fundação em 2021, a COAFRA – Cooperativa Agroindustrial Frutos da Amazônia tem construído uma história marcada pela união, pelo trabalho coletivo e pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Pará.

Criada a partir da iniciativa de 65 produtores rurais que acreditaram na força do cooperativismo como instrumento de transformação econômica e social, a COAFRA nasceu com o propósito de organizar a produção e gerar melhores oportunidades para os agricultores da região.

Nos primeiros anos de atuação, a cooperativa concentrou esforços na organização interna, na formalização dos processos administrativos e na consolidação da base de cooperados. Após cinco anos de trabalho estratégico com foco na organização produtiva, a cooperativa ampliou seu número de cooperados para 360 e faturou em 2025 quase 12 milhões em vendas.

A frente da cooperativa, o presidente Joel Linhares, destaca que com o amadurecimento institucional, a COAFRA expandiu sua atuação para 18 municípios, ampliando sua presença territorial em 80 comunidades e fortalecendo a rede de agricultores familiares integrados ao sistema cooperativo.

“A nossa história é construída por muitas mãos. Cada agricultor que acreditou na proposta cooperativista ajudou a consolidar a COAFRA como instrumento de transformação social e econômica”, afirma o presidente, ressaltando que “essa expansão contribuiu diretamente para a geração de emprego e renda nas comunidades rurais, promovendo inclusão produtiva e estimulando o desenvolvimento local”, conclui.

O crescimento no número de associados refletiu diretamente no aumento da capacidade produtiva e na diversificação das atividades. E fez a cooperativa se tornar referência regional de organização trabalho e compras coletivas.

Expansão da produção e agregação de valor

A evolução da COAFRA também é evidenciada pelo avanço na organização da produção. Inicialmente voltada à comercialização de produtos in natura, a cooperativa passou a investir na agregação de valor no beneficiamento e na padronização da qualidade. Produtos como farinha de mandioca, macaxeira processada e outros derivados da agricultura regional passaram a alcançar novos mercados.

Atualmente a COAFRA mantém contrato de entrega de produtos em mercados e programas governamentais, totalizando 10 clientes. Entre os principais produtos estão derivados da mandioca, grãos, frutas, hortifruti e outros itens oriundos da agricultura familiar, que passaram a alcançar novos mercados com maior regularidade e competitividade.

Força do Cooperativismo

A trajetória da COAFRA demonstra que o cooperativismo é um caminho sólido para o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo crescimento coletivo, geração de renda e desenvolvimento regional. Em poucos anos, a cooperativa saiu de uma iniciativa local para se tornar um empreendimento cooperativo estruturado, com impacto econômico e social relevante para centenas de famílias.

Com bases sólidas, gestão participativa e visão de futuro, a cooperativa segue avançando, fortalecendo seus cooperados e ampliando sua contribuição para o desenvolvimento do Pará. As assembleias gerais e reuniões periódicas reforçam o caráter democrático da cooperativa, garantindo que cada associado tenha voz e participe da construção dos rumos da organização.