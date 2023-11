CMB aprova PL da Prefeitura

No plenário da Câmara Municipal de Belém, Lameira Bittencourt, aconteceu um amplo e acalorado debate entre os Vereadores, sobre a criação da Coordenadoria Antirracista de Belém (COANT) e sobre a alteração da denominação do Conselho Municipal do Negro e da Negra para Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

Os parlamentares discutiram em relação à importância de criar um órgão que ofereça amparo e proteção às pessoas que sofrem grandes violências étnicas-raciais, além da promoção de recursos para efetivação de políticas antirracistas.

O Projeto de Lei foi aprovado de forma unânime e, agora, o Conselho vai poder aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).

Saúde da Mulher

A Procuradoria Especial da Mulher da CMB promoveu uma palestra sobre a campanha “Outubro Rosa”, que visa a conscientização da ocorrência do Câncer de mama. Porém, este não foi o único tema tratado no encontro. Outras doenças e complicações que acometem o organismo feminino foram expostas durante a palestra. O câncer de colo de útero também foi assunto abordado pelas palestrantes.

