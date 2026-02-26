Capa Jornal Amazônia
CMB abre os trabalhos ordinários para 2026

Sessão solene reforça compromisso com a população de Belém

Conteúdo sob responsabilidade da CMB
fonte

Legislativo inicia ano como espaço democrático de debate, fiscalização e construção de soluções (Divulgação/ CMB)

A Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou sessão solene de abertura dos trabalhos ordinários para 2026, marcando o início de mais um ano de compromisso com a população belenense. O momento reforçou a importância do diálogo entre os poderes e a união de esforços em favor do desenvolvimento da cidade, com foco em políticas públicas que promovam qualidade de vida, inclusão social e crescimento sustentável.

image Vereador John Wayne destaca o diálogo entre os poderes em favor de Belém (Divulgação/ CMB)

O presidente da Casa, vereador John Wayne (MDB), deu início à Sessão discursando sobre seu comprometimento em conduzir os trabalhos, respeitando cada cidadão e cidadã belenense e, principalmente, em defender os interesses da população de nossa cidade, de forma democrática e transparente.

image Prefeito Igor Normando deixou mensagem à Casa Legislativa (Divulgação/ CMB)

Durante a solenidade, os vereadores reafirmaram o papel do Legislativo como espaço democrático de debate, fiscalização e construção de soluções para os desafios de Belém. O prefeito Igor Normando esteve presente e deixou sua mensagem à Casa Legislativa reforçando seu compromisso com a construção de uma cidade melhor.

