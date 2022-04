Clínica RenalKids é inaugurada em Belém

Com um conceito totalmente inovador, a clínica RenalKids foi inaugurada na última quinta-feira (7), em Belém. A instituição tem como foco principal o cuidado e tratamento renal infantil, mas oferece uma gama de especialidades pediátricas e realização de exames.



O projeto de criar a clínica vem sendo estruturado há dez anos pelos cirurgiões Alfredo Abud e Ana Carolina Matos, que são os fundadores da instituição e tem ampla atuação no Sistema Único de Saúde.

“Muitos pacientes necessitam de múltiplas assistências, não só médicas como também terapêuticas. Nada melhor do que unir grandes profissionais da nossa cidade em um único lugar”, destaca Alfredo Abud.



A área da urologia pediátrica é voltada para alterações do trato urinário e oferece tratamento para todas as idades, desde o período pré-natal até adolescência, no sentido de prevenir danos renais e promover adequação social dos pacientes.

Clínica foi idealizada pelos médicos Ana Carolina Matos e Alfredo Abud (Divulgação/RenalKids)

A clínica vem atender a demanda da rede privada, com atendimento de convênio de saúde, para crianças com e sem alterações renais. Para tanto, oferece especialidades que incluem exames; urologia; nefrologia; cardiologia; otorrinolaringologia; oftamologia; endrocrinologia; neurocirurgia; neuroclínica; reumatologia; e gastroenterologia. O espaço também oferece psicologia, nutrição e fisioterapia para crianças.

"Criança precisa ser tratada com todo zelo e cuidado, respeitando suas particularidades. São completamente diferentes dos adultos, por isso esse espaço pensado especialmente para eles”, ressalta a sócia-fundadora, Ana Carolina Matos.

A RenalKids traz para a capital paraense uma ampla estrutura e profissionais renomados, que visam o atendimento humanizado, além de múltiplas especialidades médicas e exames.

Os sócios-fundadores destacam que o objetivo da clínica é respeitar e cuidar das individualidades das crianças (Divulgação/RenalKids)

A clínica está localizada na Rua Bernal do Couto, 469, no bairro do Umarizal. Para mais informações, clique aqui.