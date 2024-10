Claudionor Moreira (PP) se mantém na liderança na disputa eleitoral em Capanema

A corrida eleitoral no município de Capanema mostra um cenário favorável para o candidato Claudionor Moreira (PP), que aparece liderando a última pesquisa eleitoral, com 51% das intenções de votos estimulados. O segundo colocado, Alexandre Buchacra (MDB) aparece com 34,20%. Zé Emídio (PL) tem 11,40%. Os que não sabem responder representam 2,70%. Nulos e brancos correspondem a 0,70%.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-00065/2024. Com margem de erro de 3,07% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de setembro de 2024, e contou com a participação de 1.000 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Levantamento do Instituto Exata Solutions Ltda mostra Claudionor Moreira (PP) na liderança na corrida eleitoral de Capanema (Divulgação)

Na questão espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado e o eleitor aponta o seu voto, Claudionor Moreira (PP) lidera novamente, desta vez com 47,75% das intenções de votos, enquanto Alexandre Buchacra (MDB) pontua 37,06%. Zé Emídio (PL) aparece em terceiro com 11,39%. Votos nulos, brancos ou que não sabem responder somam 3,80%.

Na pesquisa de votos válidos, Claudionor Moreira (PP) assume a liderança com 52,80% dos votos, enquanto Alexandre Buchacra (MDB) aparece com 35,40% e Zé Emídio (PL) com 11,80%.

Já em relação à rejeição, o candidato Buchacra (MDB) possui o maior percentual, com 24,28%. Zé Emídio (PL) pontou 7,29%. Claudionor Moreira (PP) teve apenas 5,19% de rejeição do eleitorado. Os que afirmaram que não rejeitam nenhum dos candidatos representam 49,15% e os que não souberam responder somaram 14,09%.

*Pesquisa registrada sob o número PA-00065/2024, realizada pelo Instituto Exata Solutions LTDA, entre os dias 25 e 28 de setembro de 2024, com 1.000 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,07% e nível de confiança de 95%.