Clareamento dental eficiente: conheça o produto que revoluciona o mercado

Na busca por um sorriso mais atraente, o mercado odontológico conta com importantes tecnologias. Um dos principais produtos é encontrado em Belém na Labodental. Criado pela Ultradent, uma renomada empresa americana com atuação global, o Opalescence™ Go se sobressai como um clareador dental que alia eficiência, conforto e resultados rápidos, atendendo às crescentes demandas da população por sorrisos mais brancos e saudáveis.

"O diferencial desse produto é a tecnologia, a experiência, a velocidade de uso e a velocidade de entrega", destaca Dr. Paulo Vinícius Soares, referência nacional em odontologia (Foto: Divugação)

O Opalescence™ Go é uma solução prática que utiliza moldeiras pré-fabricadas adaptáveis aos arcos superior e inferior da boca. Essa tecnologia patenteada permite um ajuste perfeito para cada paciente, garantindo uma experiência confortável e eficaz no clareamento dental em casa. Cada kit contém duas moldeiras e deve ser utilizado diariamente, seguindo as orientações do dentista, que recomenda o produto para casos onde a alteração estética da cor do sorriso é desejada.

Com opções de 10% e 15% de concentração, o Opalescence™ Go oferece flexibilidade em termos de tempo de uso: 30 a 45 minutos para a versão de 10% e 15 a 30 minutos para a de 15%. Essa variedade atende às necessidades dos pacientes, permitindo que eles escolham a opção mais adequada ao seu estilo de vida e rotina. Essa versatilidade é um dos diferenciais que posiciona o Opalescence™ Go como líder de mercado em clareamento dental. Com resultados visíveis e eficazes, o produto pode ser utilizado tanto isoladamente quanto em conjunto com clareamentos realizados em consultório.

A aceitação do Opalescence™ Go entre os clientes tem sido notável. A sociedade contemporânea busca não apenas estética, mas também saúde, preferindo procedimentos não invasivos que preservem o bem-estar. O Opalescence™ Go promove essa combinação ideal, assegurando que o clareamento dental seja realizado sem agressões ou sensibilidade.

Com a crescente demanda por clareamento dental rápido e eficaz, o Opalescence™ Go se destaca como uma escolha inteligente e segura, ajudando a elevar a autoestima e a promover sorrisos saudáveis. A Ultradent, com suas tecnologias inovadoras, continua a liderar o setor, respondendo às necessidades de um público cada vez mais exigente e consciente da importância da saúde dental.