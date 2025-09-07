Capa Jornal Amazônia
City tour: conheça a história, cultura e os encantos de Salinópolis

Websérie "+ Que um destino turístico: Salinas" destaca as principais características que tornam Salinas um destino completo no Pará

Paloma Lobato
fonte

Município de Salinópolis tem uma história rica e cheia de identidade (Divulgação)

Conhecido popularmente como Salinas, o município de Salinópolis, nordeste paraense, é um dos destinos turísticos mais procurados da região Norte. Localizada a cerca de 220 km de Belém, a cidade reúne história, cultura e belezas naturais que encantam visitantes durante todo o ano.

A websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", um projeto que tem a finalidade de mostrar porque Salinas é muito mais do que um ponto turístico, destaca a história, a cultura e os encantos da cidade.

O município de Salinópolis tem uma história rica e cheia de identidade. Fundada no século XIX, a cidade cresceu sem perder suas raízes. Em cada rua e construção, é possível sentir a força da cultura paraense e o orgulho de quem vive na localidade.

A cultura de Salinópolis pulsa em cada canto da cidade. Um exemplo é o Mercado Municipal, um verdadeiro ponto de encontro entre sabores, cheiros e histórias. No espaço, os turistas encontram o autêntico artesanato da região, além de produtos locais que carregam a alma de Salinas.

Outro aspecto marcante são as manifestações populares. O carimbó, as expressões artísticas e as festas populares mostram a força e a criatividade do povo paraense. Cada canto da cidade tem uma história para contar.

Modernização

Salinas tem vivido um momento de transformação, ao longo dos últimos anos. A cidade vem se modernizando cada vez mais, por meio de investimentos em infraestrutura. Um exemplo disso é o crescimento do modelo de multipropriedade, que atrai turistas durante todo o ano.

Com o fluxo contínuo, os visitantes movimentam o comércio, incentivam o consumo da cidade, gerando novas oportunidades de empreso, transformando o turismo em uma engrenagem constante de desenvolvimento para toda a região.

Gastronomia

A variedade de sabores que encanta, sem dúvidas, é um dos maiores atrativos de Salinópolis. A combinação da alta gastronomia com as tradições locais conquista paladares e convida a viver Salinas de forma completa, despertando todos os sentidos.

Visitar Salinópolis é viver uma experiência que vai além de sol, praia e banho de mar. É provar sabores únicos, conhecer tradições que atravessam gerações e sentir a hospitalidade de um povo que transforma cultura em um verdadeiro convite aos turistas.

Para saber mais sobre a história, cultura e encantos de Salinópolis, acesse o site. O "+ Que um destino turístico: Salinas" é um projeto de O Liberal, com o patrocínio da GAV Resorts.

