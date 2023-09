Círio reforça o sucesso do comercial online

As redes sociais se tornaram uma ferramenta indispensável para os empreendedores que buscam aumentar os ganhos durante grandes eventos, como o Círio de Nazaré. Com a crescente popularidade das mídias sociais, as empresas têm a oportunidade de alcançar um público maior e diversificado, além de divulgar seus produtos de maneira mais eficaz.

Luisa Martins é sócia-proprietária de uma loja virtual de semijoias. Ela conta que a inspiração para a produção das peças vem da música, da regionalidade e, acima de tudo, da fé em Maria. “Inicialmente, a gente começou com uma loja virtual pequena no Instagram, mas com o crescimento das redes sociais e com muito estudo de empreendedorismo, começamos a olhar diferente para esse nicho”, diz Luisa Martins.

Produção de camisas é renovada anualmente para atender as demandas da festividade do Círio de Nazaré e homenagear a rica cultura paraense (Divulgação)

Além de permitir uma divulgação mais ampla e interativa, as redes sociais também possibilitam a captação de novos clientes. O artista José Fernandes, também conhecido como Zoca, é proprietário de uma fábrica que cria peças que vão desde material de papelaria, como blocos, cadernos, estojos e pastas, até confecção de camisas, bolsas e malas. A produção é renovada anualmente para atender as demandas da festividade do Círio de Nazaré, mas também para homenagear a rica cultura paraense.

Peças que conquistam o público através das redes sociais. “A gente trabalha muito a questão das redes sociais e planeja trabalhar ainda mais. É muito comum que o visitante chegue aqui relatando que nos conheceu pela internet e está vindo nos visitar”, disse Zoca, que também disponibiliza um espaço físico para a comercialização dos produtos.

José Fernandes, o Zoca, cria e comercializa online artigos de papelaria e peças personalizadas para o Círio (Divulgação)

Como manter o sucesso nas redes após o Círio?



A jornalista e social media Sabrina Rayol separou quatro dicas para o consagrar as divulgações assim que o Círio passar:



1- Constância

A publicação pode ser feita duas ou três vezes ao dia com conteúdos relacionados ao seu segmento, não somente sobre o seu produto ou serviço. O ideal é publicar o post no horário em que o público ou a maioria dele estiver online.

2- Gerar valor para o público

Antes de tudo você precisa entender como a marca pode ajudar o seu público, com informações relevantes e que solucionem os problemas. Lojas de moda fitness, além de publicar imagens das peças de roupas, podem postar conteúdos sobre bem-estar.

3- Investir em imagens

Os posts que possuem imagens reais do produto se tornam mais atrativos para o público. Se você é do segmento de moda e confecção, invista em fotos reais e corpos reais, para que haja também identificação do público.

4- Story

Crie interação com o público. Mostre os bastidores, crie enquetes, faça perguntas para saber quais as dores da sua audiência, crie soluções que envolvem o seu produto ou serviço.

