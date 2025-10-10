Círio de Nazaré: Casas Bahia celebra com fé, tradição e presente especial para clientes

Outubro chegou e Belém se enche de emoção nessa época. É tempo de Círio, uma das maiores festas religiosas do mundo, que mexe com o coração de quem vive aqui. E como não poderia ser diferente, a Casas Bahia também faz questão de participar desse momento tão importante.

Para entrar no clima dessa celebração tão querida, a Casas Bahia preparou um presente especial: comprando nas lojas participantes, os clientes ganham um brinde exclusivo do Círio de Nazaré. É um jeito de agradecer, celebrar junto e levar para casa uma lembrança cheia de carinho e significado.

Tem camiseta, calendário e muito mais, que podem ser adquiriridos comprando qualquer valor nas lojas Casas Bahia em Belém do Pará. E claro, além desses brindes incríveis, os clientes ainda encontram tudo o que precisam para renovar a casa com aquele preço baixo que só a Casas Bahia tem.

Como uma marca tradicionalmente brasileira, que valoriza a cultura de cada estado em que está presente, a Casas Bahia acredita na proximidade com o consumidor e com suas raízes culturais. Em estar perto de verdade, entendendo o que cada um precisa, negociando e fazendo de cada conquista, um momento marcante.

Afinal, são 73 anos de história caminhando junto com as famílias brasileiras. Uma trajetória feita de confiança, proximidade e compromisso com quem batalha, sonha e realiza. E esse compromisso fica ainda mais forte com a participação em momentos tão importantes, como o Círio.

Além do clima de celebração, você encontra nas lojas Casas Bahia, o atendimento acolhedor que todo mundo já conhece bem e ofertas que só quem tem tradição de verdade pode oferecer. E se você quiser comprar do conforto de casa, é só chamar no WhatsApp que tem vendedor para te auxiliar por lá também. Prático, rápido e com a mesma atenção de sempre.

E para quem ainda não conhece a tradição do Círio de perto, vale a pena sentir essa energia. A cidade vibra, as famílias se unem e a fé se espalha por todos os cantos. É tempo de caminhar junto, agradecer pelas conquistas e renovar as esperanças. E pode contar com a Casas Bahia nesse caminho, sempre do seu lado, em cada passo, em cada celebração, em cada sonho realizado.

A Casas Bahia tem orgulho de estar presente num momento tão bonito como o Círio de Nazaré. Então aproveite: passa na loja, faça sua compra e garanta o seu brinde do Círio, sua camiseta para acompanhar as procissões ou seu calendário para guardar a recordação deste evento por todo o ano.

É a Casas Bahia celebrando ao lado de todos os paraenses.