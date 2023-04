Meio ambiente: educação infantil é pauta importante para a empresa Cidade Limpa Ambiental

A preocupação com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade tem sido pautas cada vez mais presentes em debates globais, e um dos principais desafios para alcançar esses objetivos é conscientizar as novas gerações sobre a temática. Nesse sentido, a educação ambiental tem se mostrado um instrumento fundamental para mudar comportamentos e atitudes do público infantil. Na região metropolitana de Belém, a empresa Cidade Limpa Ambiental contribui positivamente para esse panorama a mais de 20 anos.

O objetivo de ensinar educação ambiental para crianças é fazer com que elas passem a cuidar da natureza como parte da vida delas, em vez de apenas se limitarem a estudá-la. A iniciativa busca que as crianças desenvolvam uma mentalidade ecológica firme para enfrentar os atuais desafios ambientais a partir da participação e do compromisso.

A educação ambiental tem, igualmente, outros efeitos positivos para os mais jovens. A Universidade de Stanford analisou, em 2017, a forma como a educação ambiental beneficia os estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. Depois de consultar mais estudos científicos publicados entre 1994 e 2013 por outras instituições sobre esse assunto, eles concluíram que 83 % dos estudantes melhoraram seu comportamento ecológico e 98 % ampliaram seu conhecimento em outras matérias como matemática e ciências.

A empresa Cidade Limpa Ambiental é referência e possui a maior unidade de tratamento térmico de resíduos, tratamento de lâmpadas e blendagem para coprocessamento da região. A empresa surgiu a partir da busca pela construção de valores para a sociedade por meio da aliança de resultados econômicos a benefícios sociais e ambientais, oferecendo serviços de:

- Coleta de resíduos classe I e II;

- Gerenciamento de resíduos industriais;

- Limpezas em espaços confinados (Porões de navios e tanques em geral);

- Tratamento de lâmpadas;

- Tratamento de incineração;

- Emergências ambientais;

- Blendagem.

