Cidade Limpa Ambiental: a importância da separação dos resíduos orgânicos e recicláveis

Os cuidados com o meio ambiente começam com ações simples, como a separação dos resíduos orgânicos e recicláveis. Essa prática auxilia o reaproveitamento dos materiais e contribui para a destinação correta.

Os resíduos orgânicos têm origem animal e vegetal, como restos de alimentos, sementes, carnes, folhas, ossos, entre outros. Eles podem ser reaproveitados para um novo uso a partir técnicas, como a compostagem. Por isto, é fundamental separá-los de outros resíduos ao realizar o descarte e o armazenamento para destinação.

Os materiais recicláveis também podem ser reutilizados de várias formas e seu descarte deve ser feito com atenção e cuidado. Eles devem ser higienizados, separados por categoria, de acordo com sua composição, embalados e destinados para a reciclagem. Quando possível, podem ser acondicionados com outros materiais recicláveis.

A dica é colocar resíduos como plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Os papeis precisam estar secos e dobrados, evite os amassados. Os resíduos com embalagens de maior durabilidade, como latas, garrafas, frascos de vidro e plásticos devem ser lavadas e armazenados secos nos coletores.

Na Região Metropolitana de Belém, a empresa Cidade Limpa Ambiental realiza a prestação do serviço de gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos. Acesse aqui e solicite um orçamento.