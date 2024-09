Ciclus Amazônia reduz 60% dos pontos de descarte irregular de resíduos em Belém

Desde o início de suas operações, em abril deste ano, a Ciclus Amazônia, gestora de resíduos sólidos de Belém, tem contribuído à transformação positiva para uma cidade mais limpa e sustentável. Resultado de um trabalho intenso que incluiu o mapeamento de 240 áreas com descarte irregular de resíduos sólidos, assim como a implantação de ecopontos; o primeiro foi o Ecoponto São Joaquim. Em apenas três meses após este levantamento, a empresa conseguiu sanar mais de 140 pontos críticos, ou seja, 60% do total, com destaque aos pontos localizados nos bairros do Tapanã, Mangueirão, Bengui, Pedreira e Sacramenta. Além de lixo domiciliar e entulhos coletados pela empresa, cerca de 10 mil pneus foram retirados das ruas de Belém.

Uma das ações em curso que está contribuindo para redução dos pontos críticos é a coleta programada de entulho nos conjuntos habitacionais com alta densidade populacional, realizada nos meses de agosto e setembro. Estes locais foram identificados para programação agendada pela operação da empresa, garantindo o recolhimento de itens como móveis, eletrodomésticos, pneus, podas de árvores, dentre outros, antes que eles sejam descartados de forma irregular em vias públicas. Em paralelo à retirada, a equipe de Educação Ambiental da Ciclus Amazônia tem visitado os moradores, porta a porta, entregando folheto com orientações das datas da ação e informações sobre a prestação dos serviços da Ciclus Amazônia.

Trabalho realizado pelas esquipes da Ciclus Amazônia vem garantindo mais limpeza para as ruas da capital paraense (Divulgação/Ciclus Amazônia)

Para o diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental, Bruno Muehlbauer, é evidente a evolução positiva na limpeza da cidade, considerando-se a situação anterior de Belém e o plano operacional em curso, o que reflete o significativo empenho da empresa na gestão dos resíduos sólidos. “O esforço contínuo da Ciclus Amazônia, desde o início de sua atuação na cidade, demonstra o nosso compromisso com a melhoria das condições de vida e a preservação do meio ambiente", afirma.

Volume de resíduos

A partir do início da sua operação, a Ciclus Amazônia já recolheu mais de 490 mil toneladas de resíduos, em todos os bairros e distritos da cidade, nos períodos diurno e noturno. Para prestação dos serviços, após assinatura do contrato com a Prefeitura de Belém, foi feita a aquisição de 15 patrulhas mecanizadas e mais de 60 caminhões basculantes de capacidade para 10m3 de resíduos, além do suporte de mais de 200 maquinários dedicados à coleta urbana e aos serviços de capinação, raspagem e roçagem.

A empresa trabalha ainda na definição e preparação de novos ecopontos em mais bairros da cidade, como a Pedreira e o Jurunas, e na implantação antecipada de pontos de entregas voluntárias (os LEVs), que apoiarão a futura coleta seletiva. Com o objetivo de reduzir o descarte irregular dos resíduos sólidos, os ecopontos, por exemplo, representam um avanço significativo na gestão de resíduos de Belém e contribuem ao aumento dos níveis de reciclagem e apoio às atividades diárias de limpeza e manutenção das vias.

O primeiro ecoponto foi instalado em julho, no canal São Joaquim, no bairro Maracangalha. O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 06h às 22h, e oferece uma solução prática ao descarte de materiais com 10 contêineres de 5 metros cúbicos, o local é projetado para coletar em média 50 metros cúbicos de material a cada dois dias, o equivalente a 50 caixas d'água de mil litros cada. Atualmente, são recebidas 15 toneladas por dia neste ecoponto.

Além da retirada dos resíduos, a equipe de Educação Ambiental da Ciclus Amazônia tem visitado os moradores para orientar sobre o descarte adequado de resíduos sólidos (Divulgação/Ciclus Amazônia)

Reciclagem de pneus: um passo importante para a saúde pública e o meio ambiente

O descarte inadequado de pneus nas ruas de Belém também representa um risco ambiental aos moradores. Quando pneus velhos são abandonados nas vias públicas, não apenas criam um cenário de poluição visual, como servem de focos à proliferação de mosquitos e outras pragas. Além disso, a decomposição lenta dos pneus pode liberar substâncias químicas tóxicas no solo e na água, afetando negativamente a qualidade dos recursos naturais e o ecossistema local. Para mitigar este problema, a Ciclus Amazônia tem desempenhado um papel fundamental recolhendo os pneus das ruas para separação e dando destinação correta. Este material é transformado em novos produtos por uma empresa parceira, tais como: borracha de vedação, pisos industriais, asfalto, entre outros.

Segundo Bruno Muehlbauer, este processo não só reduz o impacto ambiental como contribui para a economia circular. “O trabalho é essencial para garantir que nossos espaços urbanos permaneçam limpos e seguros, enquanto promovemos práticas ambientais responsáveis. A colaboração de todos é essencial para continuar esse processo e garantir um futuro mais saudável e sustentável”, finaliza o diretor.

Sobre a Ciclus Amazônia

A Ciclus Amazônia é uma empresa da Ciclus Ambiental, holding do Grupo Simpar, responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Belém (PA). Realiza a coleta, varrição, implantação de ecopontos, a recuperação do aterro do Aurá e a disposição final adequada do lixo da cidade. Também trabalhará na inserção de catadores e na implantação de estação de Transferência de Rejeitos (ETR) e assim como um novo Centro de Tratamento de Resíduos (CTR). A concessão tem duração de 30 anos e receberá investimento total de R$ 700 milhões, sendo R$ 400 milhões destinados para os primeiros dez anos. Na prestação dos serviços, têm trabalhado 2.300 colaboradores com o apoio de 220 maquinários dedicados à coleta urbana.