Ciclus Amazônia completa 100 dias de operação na capital paraense

A Ciclus Amazônia, gestora de resíduos sólidos de Belém, completa 100 dias de operação, contribuindo para que a cidade fique mais limpa e sustentável. Ao longo desse período, a empresa já recolheu cerca de 190 mil toneladas de resíduos em todos os bairros e distritos da capital paraense. Além da coleta urbana regular, a Ciclus vem intensificado ações de educação ambiental por toda a cidade, incluindo as praias mais frequentadas de Belém, e a limpeza dos pontos críticos de descarte irregular. Este trabalho conta com de 2.300 colaboradores e 220 maquinários.

Em operação desde abril deste ano, a Ciclus Amazônia vem investindo em melhorias para a coleta urbana de Belém. A empresa adquiriu 15 patrulhas mecanizadas e 60 caminhões basculantes de capacidade para 10m³ de resíduos. Além disso, realizou investimentos em mais 112 equipamentos e a implantação de duas novas bases de operação, assim como deve contratar novos trabalhadores para atuarem na cidade.

“Estamos diversificando as ações da empresa na cidade, considerando não apenas a coleta diária de resíduos, para promover a retirada de material descartado de forma irregular, que ainda é constante nas ruas. Conseguimos avançar na limpeza de canais, por exemplo, que eram pontos críticos de acúmulo de lixo, prejudicando a saúde e o bem-estar da população. Nos primeiros 100 dias, não evitamos esforços para que a cidade se mantivesse limpa. Esperamos sempre o apoio dos moradores de Belém para que as vias permaneçam nas condições entregues a cada turno pelos nossos colaboradores”, destaca Luiz Gomes, CEO da Ciclus Amazônia.

Investimentos em equipamentos

Entre os equipamentos utilizados na limpeza dos bairros da capital paraense estão duas varredeiras mecanizadas, que possuem um alto poder de recolhimento de folhas, detritos, areias, embalagens, entre outros materiais, reforçando o trabalho dos colaboradores.

Ciclus Amazônia vem investindo em diversos equipamentos para garantir uma limpeza de qualidade (Divulgação/Ciclus Amazônia)

Além disso, a empresa distribuiu, durante o mês de junho, quase 50 contêineres metálicos em feiras e mercados livres. Os equipamentos são fundamentais para evitar o descarte incorreto, assim como facilitar a coleta. Os contêineres foram instalados em 23 espaços públicos, atendendo principalmente os vendedores e consumidores de locais como o Mercado do Ver-o-Peso, Mercado de São Brás, Feira do Guamá, Feira do Jurunas, Feira da Terra Firme, entre outros.

A limpeza das praças e avenidas também é prioridade para a Ciclus Amazônia. Para evitar que a população descarte resíduos diretos no solo, a empresa instalou 350 lixeiras comuns em diversos pontos da cidade, como o Terminal Rodoviário de Belém, Complexo Ver-o-Rio, Praça da República, Praça Brasil, além de avenidas como Presidente Vargas, Braz de Aguiar, Almirante Barroso, entre outras áreas da capital.

Operação verão

O mês de julho leva milhares de veranistas para as praias da capital paraense. Para ajudar na manutenção desses espaços, a Ciclus Amazônia realizou ações de educação ambiental nas principais praias do distrito de Outeiro e da Ilha de Cotijuba. A atividade tem a findalidade de conscientizar os comerciantes barraqueiros e veranistas sobre o descarte correto de lixo e os impactos da poluição nos balneários. Mais de 50 pontos foram visitados pelas equipes da empresa.

Ecopontos

O próximo passo da Ciclus Amazônia é instalar ecopontos na cidade. O primeiro a ser inaugurado foi o Ecoponto São Joaquim, localizado na margem do canal São Joaquim. A próxima etapa será a implantação de ecopontos nos bairros da Pedreira, no canal do Tucunduba e na avenida Bernardo Sayão, com o intuito de oferecer, de forma gratuita, um local adequado para que a população faça a entrega voluntária de resíduos. Após a coleta, os materiais serão destinados às cooperativas de catadores cadastradas para atuação no sistema de gestão de resíduos de Belém.