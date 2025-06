Chance Certa Fiat: Mônaco Veículos lança campanha com preços especiais para carros 0KM. Confira!

A Mônaco Veículos apresenta sua nova campanha, a “Chance Certa Fiat", uma oportunidade imperdível para quem sonha em sair de carro zero quilômetro. Com condições especiais, a promoção é válida até o dia 28 de junho e está disponível em todas as unidades da Mônaco Veículos no Pará.

Com foco em modelos desejados da Fiat, a campanha traz ofertas com preços imperdíveis. Os clientes podem encontrar o esportivo Fiat Pulse Abarth (modelo 25/25) por apenas R$ 144.990. Além dele, o SUV Coupé Fiat Fastback Impetus (modelo 24/25) está disponível por R$ 133.990. Para quem busca força e robustez, a picape Fiat Titano Volcano (modelo 24/25) pode ser sua por R$ 189.990.

O Fiat Pulse Abarth é a expressão máxima de esportividade e performance, com um motor Turbo 270 que garante uma condução emocionante. Já o Fiat Fastback Impetus se destaca pelo design arrojado e um porta-malas gigante, combinando estilo e funcionalidade para a família. A Fiat Titano Volcano, por sua vez, é a picape ideal para quem encara qualquer desafio, seja no trabalho ou no lazer, com sua tração 4x4 e capacidade de carga.

A campanha "Chance Certa Fiat" é a oportunidade ideal para garantir seu Fiat 0KM com condições facilitadas. A Mônaco Veículos reforça seu compromisso em oferecer as melhores ofertas e serviços, com a qualidade e confiança que os clientes já conhecem.

Quem deseja aproveitar os preços especiais deve se apressar, pois as ofertas são válidas apenas até o dia 28 de junho. Visite uma das unidades da Mônaco Veículos no Pará e agarre a sua "Chance Certa Fiat"!

Confira os endereços e contatos das unidades da Mônaco Veículos:

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - UMARIZAL - Belém-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA-

0800 000 3148