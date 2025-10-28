Cerimônia do Prêmio Ampla de Jornalismo será em dezembro, após recorde de inscrições

O II Prêmio Ampla de Jornalismo bateu recorde de inscrições e consolidou-se como uma das principais iniciativas de valorização da imprensa regional e nacional. A segunda edição do concurso, que traz como tema “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”, recebeu cerca de 350 inscrições de todo o país, quase o dobro em relação à edição de estreia, realizada em 2023. As inscrições foram encerradas no último dia 10.

A premiação, promovida pela Ampla Amazônia - Plataforma de Liderança, reconhece produções jornalísticas que destacam o papel do jornalismo de soluções diante da emergência climática e do protagonismo amazônico nas políticas ambientais. O crescimento expressivo no número de inscritos reflete o alcance nacional do prêmio e o interesse crescente de profissionais da comunicação pelo debate sobre sustentabilidade e inovação no contexto da COP 30, que será realizada na capital paraense em novembro deste ano. A segunda edição da premiação tem a jornalista Giuliana Morrone como curadora.

Giuliana Morrone é a curadora do Prêmio Ampla de Jornalismo (Marco Nascimento)

As inscrições contemplaram as quatro categorias do concurso: Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo, essa última criada nesta edição para valorizar o registro visual das transformações socioambientais na Amazônia. Cada categoria contemplará os três primeiros colocados, com prêmios que variam entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de troféus e certificados.

A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 3 de dezembro, em um evento especial no Mangal das Garças, em Belém, reunindo jornalistas, pesquisadores, ambientalistas, representantes de veículos de comunicação e autoridades ligadas às pautas climáticas e amazônicas.

O Prêmio Ampla de Jornalismo nasceu com o objetivo de incentivar a produção de conteúdos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento das mudanças climáticas, destacando boas práticas e soluções que emergem a partir da região amazônica.