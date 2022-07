Como cuidar da saúde ocular durante o verão?

Durante o período de julho, conhecido pelas férias escolares, idas ao clube, praias e parques crescem e a saúde dos olhos deve ser um fator de atenção para evitar possíveis problemas.

A alta exposição solar pode intensificar o risco do desenvolvimento de doenças como conjuntivite e catarata, por isso a proteção contra os raios solares precisa ser reforçada no período do verão com o uso de óculos de sol, os mais indicados são os que possuem filtros contra a radiação ultravioleta. Evite utilizar óculos sem proteção, porque podem favorecer e até acelerar o aparecimento de doenças.

O uso de chapéus e bonés ajuda a proteger contra o sol, além de evitar que o vento, areia e outras sujeiras do ar entrem em contato direto com os olhos.

Na hora do banho de piscina, mar ou rio, evite abrir os olhos dentro da água sem o uso de óculos adequados, pois isso facilita a irritação e o contágio de doenças infecciosas.

O uso de protetor solar facial também é um ponto de atenção. Ao aplicar evite a região das pálpebras e na hora da higienização prefira utilizar sabonetes neutros. Para quem utiliza lentes de contato, os cuidados são mais delicados, a recomendação é substituir o uso pelos óculos de grau nos passeios de praia e piscina.

A alimentação saudável ajuda a manter a saúde dos olhos e prevenir de diversas doenças. Consuma alimentos ricos em Ômega 3, fonte de ácido graxo que auxilia na lubrificação ocular. A linhaça dourada é um dos alimentos recomendados.

As medidas devem ser redobradas com as crianças, que querem aproveitara as férias e são mais distraídas. A aplicação do protetor solar evitando a área dos olhos, o retoque de 1h em 1h e o uso de óculos próprios de natação durante os banhos de piscina ou praia. Ao primeiro sinal de olhos vermelhos ou ciscos, fique atento. Já em sinais de irritação, lave com água corrente e procure um oftalmologista.

Para chamar atenção sobre importância da saúde dos olhos, o dia 10 de julho foi escolhido como o Dia Mundial da Saúde Ocular para conscientizar e alertar a população sobre o assunto.

A indicação é que os cuidados com a visão façam parte da rotina de saúde. Higienização, proteção e consultas regulares ao oftalmologista estão entre as ações para prevenir e evitar doenças em sua fase inicial.

Limpeza da região ocular; uso de proteção; evitar coçar os olhos, compartilhar produtos de maquiagem e utilizar colírios sem prescrição médica são exemplos de atitudes para adicionar ao dia a dia.