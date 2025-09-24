Casas Bahia celebra 73 anos com campanha de aniversário e negociações especiais

A Casas Bahia completa 73 anos neste mês de setembro e comemora a data com a campanha “Negociação de Aniversário Casas Bahia”, que promete condições diferenciadas para os clientes. A iniciativa busca resgatar a tradição da empresa de oferecer proximidade, confiança e preços acessíveis ao consumidor brasileiro.

Durante o período promocional, os consumidores poderão negociar descontos, prazos estendidos e facilidades de pagamento em diversas categorias de produtos, incluindo móveis, eletrodomésticos, tecnologia e itens para casa.

As lojas físicas ganham decoração especial e atendimento reforçado para o aniversário, mas quem preferir comprar sem sair de casa também encontra vantagens. Pelo “Me Chama no Zap”, serviço de atendimento via WhatsApp, é possível negociar diretamente com vendedores, acessar ofertas exclusivas e garantir condições semelhantes às disponíveis no ponto de venda. Mais do que oferecer preços baixos, a Casas Bahia convida os clientes a vivenciarem uma experiência única de compra.

A campanha reforça o compromisso de mais de sete décadas de atuação no Brasil, em que construiu relações de confiança com gerações de consumidores. Além disso, a marca reforça seu compromisso de oferecer acesso e oportunidades que fazem diferença, renovando a cada negociação e entrega o vínculo com quem sonha, conquista e realiza.

Para os consumidores, a data marca o momento ideal para renovar a casa ou adquirir aquele produto desejado. As condições especiais da campanha de aniversário estão disponíveis nas lojas físicas, no site oficial, no aplicativo da Casas Bahia e também pelo atendimento via WhatsApp.