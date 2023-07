Cartuchos ideais: benefícios de usar os suprimentos

As impressoras e equipamentos de impressão necessitam de cuidados e constantes manutenções preventivas para evitar panes e imprevistos que podem dificultar a rotina de trabalho.

O uso de cartuchos corretos indicados para cada modelo de impressora contribui para o bom desempenho do equipamento e evita o aparecimento de falhas. Separamos algumas dicas dos benefícios de usar o suprimento de forma correta.

A redução das manutenções periódicas é uma das vantagens em utilizar os cartuchos corretos, porque as tintas possuem componentes menos agressivos às impressoras e com isto diminui a necessidade de limpezas nas áreas de cabeça de impressão dos equipamentos.

O uso de cartuchos corretos também está relacionado a qualidade de impressão dos arquivos, pois preservam a fórmula e a composição das tintas presentes nos cartuchos, além de manter o padrão e a qualidade dos documentos.

A preocupação com a sustentabilidade também é adotada por algumas empresas da área e alguns cartuchos e refis são produzidos com fórmulas mais leves, com ingredientes menos agressivos e mais sustentáveis evitando danos ao meio ambiente.

A economia é outra vantagem, porque a utilização dos suprimentos corretos evita o desperdícios. Outra forma de economizar e manter o funcionamento e a saúde dos equipamentos é optar pelo uso dos refis de tinta.

Os usuários das impressoras também são beneficiados, porque não são expostos a compostos nocivos presentes em suprimentos inadequados.

A utilização do refil de tinta, além de ser uma opção econômica, também evita o desperdício do insumo com a quantidade ideal disponível.

