Veja dicas de estudo para o vestibular

A preparação para as provas de vestibular 2023 já começou. A caminhada não é fácil, exigindo doses redobradas de esforço. Mas a boa notícia é que é possível alcançar o objetivo desejado desde que se tenha força de vontade, disciplina e capacidade de superação.

Muitos vestibulandos se deixam levar pelo cansaço, desânimo gerado pela concorrência elevada no processo seletivo, dificuldades de aprendizado em algumas matérias e até mesmo distrações cotidianas que não são capazes de controlar.

Por isso, é natural que cheguem desmotivados e sem confiança para fazer a prova.

A verdade é que só de pensar em vestibular, o friozinho na barriga é automático e a ansiedade aumenta. Isso porque passar em uma área sendo ela concorrida ou não, mexe com a rotina de quem está se preparando e, naturalmente, das pessoas ao redor. Mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, é importante ter calma.

Dessa forma, listamos várias dicas de preparação para a maratona de estudos para o vestibular 2023.

1. Organize as obrigações por nível de prioridade

Quando se tem o objetivo de passar no vestibular, é importante se organizar.

Para isso, ao iniciar o ano esteja com a mente tranquila e com suas metas bem definidas, priorizando o que vale ou não a pena em cada situação.

O candidato pode organizar as obrigações no dia a dia por ordem de prioridade, pensando nos seguintes questionamentos:

- “Quais são minhas tarefas urgentes?”

- “Posso delegar alguma coisa para outra pessoa resolver?”

- “Quero me divertir e descansar também, como me organizar para ter um tempinho livre?”

- “Quais são os assuntos que tenho que me dedicar mais para a prova?”

Ao responder e organizar a ordem de prioridade das obrigações, o vestibulando consegue montar uma boa rotina, com leveza, sem estresse e que favoreça o bem-estar e também os estudos.

Alternar estudos em grupo ou individualmente dinamiza a rotina e facilita o aprendizado (Freepik)

2. Inicie a rotina de estudos com antecedência

Após pensar nas prioridades para o ano, é chegada a hora de organizar a rotina de estudos, pensando com antecedência no que está por vir.

Não importa a área que pretenda atuar, provas são sempre desafios e é através delas que o candidato mostrará se está realmente apto para cursar a graduação, então, estar à frente dos possíveis concorrentes pode ser um diferencial. Seguindo esse viés, o foco é se preparar e montar uma rotina de estudos que se encaixe com a necessidade do discente.

Para isso, é interessante montar um plano de estudos que se adapte ao dia a dia e às tarefas. Assim, evita-se que a rotina se torne exaustiva por falta de um cronograma bem elaborado.

3. Faça resumos sobre os assuntos

Fazer resumos é uma boa forma de estudar para o vestibular. Criar esse hábito pode ser uma ótima ferramenta para quem já conta com um planejamento de estudo, principalmente, por ajudar na memorização dos temas estudados.

Se, no caso, o foco for utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é importante entender como funciona a estrutura das provas. Após isso, é possível conferir o edital e seguir um cronograma de estudos com foco em bastante leitura e escrita.

4. Evite pensar nos estudos como obrigação

O estudante que prestará o vestibular não deve encarar os estudos como uma obrigação. É preciso mudar essa perspectiva para que as coisas aconteçam de forma positiva e o resultado seja proveitoso com a aprovação.

Para isso, o estudante deve encarar que é necessário estudar, não como obrigação, mas como uma atividade que faz parte da sua rotina diária, além disso, é uma boa forma de estudar sem ter aquela pressão “negativa” em si mesmo.

5. Descanse um dia antes do vestibular

Descansar é essencial para qualquer coisa que se realize na vida. Seja para fazer uma prova no dia seguinte ou para trabalhar, por exemplo. Quando se está descansado as coisas funcionam de uma forma melhor.

Alguns estudos no campo da psicologia alertam que a falta de descanso pode afetar tanto o corpo quanto a saúde da mente. Nesse sentido, não se trata apenas de dormir, é mais sobre recompor o corpo físico, reestruturar a mente, a parte emocional e espiritual para se obter um descanso de qualidade.

6. Reserve tempo para o lazer

Assim como existe momento de estudar, há também o tempo para relaxar e aproveitar. Inclusive, isso é algo que deve ter espaço no cronograma de vestibulandos.

Não existem formas de realizar uma prova tão importante estando cansado, exausto de tanto estudar, ou tão nervoso a ponto de não conseguir se desligar em momentos que se deve relaxar. Logo, é essencial contar com momentos de lazer na rotina.