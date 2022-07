Saúde mental x trabalho: relação é importante para o andamento das atividades

Transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de perdas de trabalho no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A OMS também apontou que os casos leves causam em média perda de quatro dias de trabalho/ano e os graves cerca de 200 dias de trabalho/ano.

A saúde mental no trabalho é definida pela Organização como um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente de suas próprias habilidades, podendo enfrentar as tensões normais da vida, mas mesmo assim, trabalhar de forma produtiva e frutífera, além de ser capaz de contribuir com as demandas de trabalho.

No entanto, se uma pessoa trabalha oito horas em média, por exemplo, não dá para ficar exercendo uma função e ao mesmo tempo lidando com transtornos mentais no ambiente de trabalho. Mesmo assim, as frustrações são comuns e podem acontecer o tempo todo. Seja pelo medo da perda do emprego, por falta de reconhecimento, falhas do dia a dia, relacionamentos, insatisfação profissional ou mesmo pelas tarefas distribuídas.

Um funcionário com a saúde mental abalada pode afetar a relação com a equipe (Freepik)

Entretanto, todas essas tribulações podem ser amenizadas em um ambiente que dispõe de condições necessárias para a saúde mental do colaborador. Um ambiente de trabalho negativo, com problemas recorrentes, gera um grande impacto na vida dessas pessoas.

E para evitar isso, a empresa e seus próprios gestores precisam estar atenciosos aos sinais de colaboradores com possíveis transtornos psicológicos. “É possível observar inicialmente mudanças nos hábitos, rotina e humor deste colaborador; por vezes repentina e oscilante. A partir daí, o colaborador pode apresentar cansaço excessivo (causando faltas ou atrasos), alterações de concentração, memória, que podem interferir na qualidade do trabalho, dentre outros sintomas possíveis de serem observados”, destaca a psicóloga Larissa Lucena.

Deste modo, é bom ficar atento a alguns fatores que podem influenciar a saúde mental no ambiente de trabalho: políticas inadequadas de saúde e segurança, más práticas de comunicação e gestão, participação limitada na tomada de decisões ou baixo controle sobre a área de trabalho, baixos níveis de apoio aos funcionários ou horas de trabalho inflexíveis.

Esses elementos contribuem para reações que precisam e devem ser percebidas no comportamento e no humor, que não afetam apenas o psicológico, mas sintomas físicos de ansiedade, como: palpitações cardíacas, dores de cabeça constantes, tensões musculares e até mesmo problemas digestivos.

Para ajudar a desenvolver a saúde mental no trabalho, listamos algumas dicas importantes:

Programa de saúde mental

Uma forma de desenvolver e aprimorar a temática dentro da empresa é através da conscientização. É importante que a empresa apresente palestras e realize workshops que falem sobre a saúde mental no trabalho. Trata-se de uma tarefa preventiva e capaz de difundir os preceitos por toda a organização.

Readequação do trabalho

É importante a readequação das funções desempenhadas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como adotar políticas de home office, por exemplo.

Psicoterapia

O tratamento psicológico é importante independente de qualquer coisa. E dar a oportunidade aos colaboradores de realizarem acompanhamento com psicólogos é benéfico para a saúde mental no trabalho.

Interação social

Bons relacionamentos entre equipes de trabalho permitem um ambiente mais leve e muito mais agradável. Sendo assim, é importante que a empresa estimule a interação social entre colegas de trabalho, como: Realização de eventos, tornando o ambiente mais informal e propício para que as pessoas possam se relacionar com mais facilidade.