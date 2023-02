Profissão farmacêutico: Conheça a área de atuação e oportunidades

Engana-se quem acha que ser farmacêutico é atuar somente em drogarias. O setor de atuação desses profissionais é bem vasto, e eles podem atuar, inclusive, com estética. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), há cerca de 130 especialidades nessa área reconhecidas na Resolução nº 572, com um alto índice de empregabilidade.

O mercado farmacêutico no Brasil é o sexto maior do mundo, segundo um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com o órgão, o campo farmacêutico tem uma das taxas mais altas de ocupação da área da saúde. Como aponta a pesquisa, cerca de 94,30% dos farmacêuticos brasileiros estão empregados.

O setor tem atraído muitos brasileiros na hora de começar uma graduação, diante da oferta de oportunidades. Por conta da ausência de um piso salarial para a categoria, ou seja, um salário mínimo único, a remuneração varia entre os estados e acordos coletivos firmados com os sindicatos da categoria.

Variáveis como horas de trabalho semanais, função exercida e setor de atuação interferem no valor final. No entanto, a média salarial do profissional de Farmácia é de R$ 3.508,57 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, segundo levantamento do site Salário.

Controle e orientação sobre o uso de medicamentos é atribuição de farmacêuticos (Freepik)

As opções que garantem mais retorno financeiro para os farmacêuticos estão ligadas a concursos públicos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Forças Armadas, Polícia Federal e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) são as instituições mais concorridas para a área.

Mas o profissional também pode atuar em fábricas de medicamentos e cosméticos, laboratórios de análises clínicas, além da área de pesquisa científica, na biologia molecular e com toxicologia forense. Ao escolher a área de Farmácia, o profissional pode atuar em diversas atividades como:

Farmácia clínica

Ideal para quem gosta de trabalhar em equipe e lidar constantemente com os pacientes. O farmacêutico clínico orienta sobre o uso de medicamentos e prescreve remédios isentos de prescrição médica. Também é sua função revisar medicamentos administrados ao paciente e acompanhá-lo. Além disso, o profissional que segue a área da farmácia clínica pode trabalhar diretamente nas análises clínicas. Geralmente, esses profissionais trabalham em farmácias, drogarias, hospitais, ambulatórios e unidades de saúde.

Vigilância sanitária

Entre as atribuições estão análise e controle de medicamentos, matérias-primas para laboratórios e alimentos. O profissional também pode seguir carreiras em Estética e cosmética, além de biomedicina.

Cosmetologia

Com o crescimento do setor de cosméticos, essa é uma profissão promissora! Atuando no ramo da saúde da pele e estética, o farmacêutico de cosmetologia atua em todo processo da formulação de cosméticos, desde a etapa inicial de teste até o controle de qualidade. As funções incluem desenvolver produtos, elaborar fórmulas, realizar pesquisas e coordenar estudos e elaborar patentes.

Farmácia veterinária

A área farmacêutica não se limita ao cuidado com pessoas. Assim como os humanos, os animais também sofrem com problemas de saúde e precisam de medicamentos. Nessa área, o farmacêutico pode prescrever os medicamentos para os animais e trabalhar no controle da qualidade desses remédios especializados.

Farmacêutico hospitalar

O profissional pode atuar dentro de clínicas de saúde e hospitais, sejam públicos ou privados, e auxiliar no tratamento de pacientes com medicamentos. Em resumo, o profissional organiza toda a dispensação de medicamentos da unidade de saúde. Ou seja, o farmacêutico é responsável pelo controle, armazenamento e distribuição de remédios. Além disso, é papel do farmacêutico hospitalar garantir o uso seguro e racional desses medicamentos.

Farmacêutico industrial

O profissional está diretamente ligado à produção, mas a sua atuação não se limita somente à parte de administração. Entre suas responsabilidades está realizar o controle de qualidade, documentações técnicas e o desenvolvimento de novos produtos.

Farmacêutico Esteta

O farmacêutico esteta, nome do profissional de farmácia que atua na área de estética, deve, primeiramente, se formar na graduação. Posteriormente, será necessário uma pós-graduação lato sensu na área de saúde estética. O curso deve ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Entretanto, farmacêuticos que já atuavam na área antes de 25 de novembro de 2015 podem apresentar ao CFF documentos que comprovem a sua experiência mínima de dois anos - contínuos ou intermitentes. A pós-graduação em Farmácia Estética é fundamental para os novos profissionais que nunca atuaram na área, mas desejam construir carreira no segmento.