Networking: entenda a importância de ter uma rede de contatos profissionais

Uma das peças-chave para o sucesso profissional é o networking. Não importa se você trabalha para uma empresa ou tem o próprio negócio, ter uma rede de contatos profissionais sólida é essencial.

O desenvolvimento profissional não depende somente de uma formação, competência e comprometimento, por exemplo. É preciso muito mais para entrar em uma empresa ou ser cotado para uma futura promoção no trabalho. Através de outras pessoas essa ajuda é bem-vinda, indicando um possível nome para um cargo ou vaga, além de opinar em um momento decisivo.



Não basta apenas se beneficiar das oportunidades geradas, é fundamental que o interessado também demonstre o que pode oferecer de positivo a esses contatos.



O networking é uma ferramenta do marketing pessoal que depende da aptidão social de alguém e para ter uma boa rede de contatos é necessário um quesito: eficiência no âmbito dos relacionamentos interpessoais.



Apesar de trabalhoso, com os avanços nas tecnologias digitais e a democratização do acesso à internet, esse processo tem se tornado mais fácil e, hoje, é possível conhecer pessoas de vários lugares do mundo, apenas com alguns cliques.



Sendo assim, não importa o lugar em que esteja, a área de atuação escolhida ou a faculdade, se está empregado ou buscando uma recolocação no mercado de trabalho, o networking é útil em qualquer situação.



Construir relacionamentos independentemente da finalidade, não é tão fácil, pois é necessário se atentar para alguns cuidados para não ser visto como alguém indiscreto ou inconveniente ao mostrar interesse demais. Por outro lado, ao demonstrar pouco interesse, a probabilidade dessa relação não avançar, também é muito grande.



Listamos algumas dicas valiosas que farão uma grande diferença na elaboração de uma rede de contatos profissionais.

Confiança

Investir em uma rede profissional de contatos é trocar perspectivas profissionais de forma natural. As pessoas imaginam o que precisam e gostam de compartilhar com as outras. Não tenha medo de ser essa pessoa e de compartilhar suas ideias. Colocar-se à disposição para ajudar alguém no que puder, é também um fator positivo para essa construção. A confiança e a ética precisam caminhar lado a lado. Seja uma pessoa confiável e uma referência positiva.

Conhecimento

Toda a experiência profissional que adquiriu, assim como cursos, viagens e palestras, devem ser partilhados com as pessoas que têm o mesmo interesse que você. Ao compartilhar e agregar valor aos seus contatos, provavelmente, um vínculo mais forte será estabelecido.

Profissionais mais experientes

Quando se tem a oportunidade de manter por perto pessoas que são exemplos de carreira profissional ou referência no que fazem, o resultado é aprendizado contínuo e uma rede fortalecida, pois bons profissionais gostam de trabalhar outros no mesmo nível e, possivelmente, são aqueles quem recomendariam.

Oportunidades

Com a rotina corrida, nem sempre um contato tão próximo e frequente é possível, mas isso não pode virar um empecilho. É preciso aproveitar as oportunidades de trocas com outras pessoas. Essa interação conta muito para estabelecer contato.

Cultive a diversidade

A diferença de ideias e pensamentos é que faz o profissional crescer e sair da sua zona de conforto, impulsionando sua carreira e abrindo os horizontes para, quem sabe, descobrir outras habilidades em si mesmo através dos seus mais diversos contatos. Não se prenda a desenvolver networking só com pessoas compatíveis com os seus objetivos.

Esteja visível

Esteja presente em eventos corporativos e seminários, atualizando assim, a sua rede social profissional. Ajudar seus contatos também é uma forma de se tornar visível.

Cuide da sua rede

Não importa quantas pessoas são consideradas sua rede de contatos, cuide de cada uma de forma especial e utilize as dicas acima para criar vínculos profissionais saudáveis e de sucesso. Não entre em contato apenas quando você precisar de algo.

Mantenha-se aberto a novos contatos

Se sua rede está de acordo com o que planejou, não se feche a novos integrantes, porque todos os dias novas pessoas despertam para alguns objetivos que podem ser compatíveis com os seus e também precisam de ajuda.