Mudanças no mercado de trabalho abrem oportunidades para mulheres em diversas áreas

O mercado de trabalho para mulheres tem mudado nos últimos anos. São muitos os desafios a serem vencidos, mas é notório que o papel do público feminino é cada vez mais central, ao passo de luta e dedicação para a conquista de reconhecimento profissional.

Ao gerar oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho, as organizações promovem a diversidade e incentivam a criação de ambientes igualitários.

Construção civil tem participação feminina crescente com mais de 200 mil mulheres (Freepik.com)

Ainda que as mulheres enfrentem inúmeros desafios para a sua inserção e permanência no mercado de trabalho, elas têm conseguido, gradualmente, ganhar espaço em algumas carreiras. São elas:

Medicina

Segundo a pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP, desde 2009 o número de mulheres que ingressam na medicina no Brasil tem sido maior que o de homens. A pesquisa ainda aponta, que até o ano de 2028, haverá um equilíbrio entre mulheres e homens no exercício da medicina no País.

Construção Civil

O Ministério do Trabalho e Emprego estima que nos últimos dez anos a absorção de mulheres nesse ramo cresceu quase 50%. Além disso, o órgão afirma, ainda, que o Brasil já conta com mais de 200 mil mulheres trabalhando no setor.

Engenharia

Desde a infância, as mulheres são tendenciosamente afastadas dessa área, marjoritariamente dominada por homens. Mas isso está mudando. De 2016 para 2018, por exemplo, o número de engenheiras registradas por ano passou de 13.772 para 19.585. Os dados são do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

Direito

Esse também é um campo que tem contado cada vez mais com a presença feminina. Advogadas, juízas e delegadas atuam na área e confirmam que as mulheres estão qualificadas para assumirem cargos de liderança e responsabilidade.

Tecnologia

Números comprovam que a inserção das mulheres no ramo de tecnologia e gestão tem crescido. Uma pesquisa realizada pela empresa Revelo mostra que a porcentagem de oportunidades oferecidas às mulheres no setor cresceu nos últimos anos. Por outro lado, a diferença de remuneração entre os gêneros feminino e masculino passou de 22,4% para 23,4 %, demonstrando que, apesar dos avanços, ainda há muita luta por igualdade pela frente.

Administração

As mulheres também estão cada vez mais requisitadas para essa área. Isso acontece pois são detentoras de características consideradas fundamentais e únicas, capazes de contribuir para a criatividade, inovação e solução de problemas dentro das empresas.

Outra pesquisa realizada pelo site Love Mondays, com mais de 10 mil mulheres por todo o Brasil, mostra que a maioria está interessada em trabalhar em um ambiente feliz. Ainda de acordo com o levantamento, é possível saber quais são os melhores setores para as mulheres no País. Um norte para aquelas que começam a planejar a carreira:

- Farmacêutica

- Bens de consumo

- Químico

- Serviços financeiros

- Engenharia e construção

- Eletrônicos e eletrodomésticos

- Moda, esportes e acessórios

- Tecnologia e telecomunicações

- Fundações e associações

- Faculdades e universidades

Segundo a pesquisa, a indústria farmacêutica é reconhecida pela qualidade de vida que oferece aos seus funcionários, com um bom ambiente de trabalho, boa remuneração, benefícios e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

O setor de bens de consumo não duráveis (alimentos, bebidas, etc.), está em segundo lugar como o mais querido pelas mulheres. Além dos fatores já mencionados, existe um componente forte de identificação com a marca.

As pessoas buscam determinadas empresas principalmente porque admiram tais organizações. E essa admiração se torna um dos motivos principais de satisfação.

Tudo isso é resultado de um mercado em plena transformação, que passou a valorizar as pessoas e entendeu que, muito mais que um bom salário, é preciso oferecer um ambiente tranquilo e leve para trabalhar.