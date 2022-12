Liderança assertiva: chefiar equipes requer preparação profissional e habilidades pessoais

Liderar uma equipe não é tarefa fácil. Mais do que estar à frente, é preciso ser motivador, inspirando e influenciando equipes. Chefiar pessoas significa lidar com personalidades e motivações diferentes das suas e manter a energia do time sempre em alta.

Os bons líderes são autoconscientes, comunicam de forma eficaz, delegando trabalho e encorajando a equipe a dar o seu melhor. Portanto, é comum encontrar tais características entre líderes de sucesso.

Um líder não nasce pronto, pode ser treinado e aprimorado em algumas habilidades, mas já deve trazer consigo algumas características de sua personalidade.

Abaixo separamos algumas características para se tornar um líder de sucesso!

Emocional

A inteligência emocional é uma das características mais presentes em líderes de sucesso e também a mais requisitada pelo mercado de trabalho. Essa habilidade é de extrema importância porque esses profissionais conseguem manter um ambiente de trabalho saudável, além de passar por crises com melhor desempenho.

Empatia

Empatia é uma característica fundamental para líderes de sucesso. Nem todas as pessoas compreendem, sentem e fazem determinada coisa da mesma forma. Por isso, saber ouvir os seus liderados e, acima de tudo, se colocar no lugar do outro e entender aquele ponto de vista, vale ouro. Principalmente em momentos de crise, na qual muitos colaboradores acabam sendo impactados e o rendimento tende a cair.

Inspirador

No trabalho em equipe ter essa característica é fundamental, principalmente aquelas com metas agressivas ou em mercados e nichos muito acirrados, como o de vendas e o financeiro.

Feedbacks

Engana-se quem acredita que um líder de sucesso sabe tudo. Na verdade, mostrar o seu lado humano e vulnerável faz com que a equipe sinta-se mais próxima e aberta a dar suas opiniões. Além disso, o verdadeiro líder sabe que críticas construtivas são sempre uma forma de evoluir profissionalmente e também pessoalmente. Do outro lado, também é crucial que o bom líder saiba dar feedbacks que sejam construtivos e visam o bem-estar do colaborador e da equipe.

Tomada de decisão a partir de dados é sinal de competência na liderança (Freepik)

Dados e percepção

Uma característica comum aos líderes de sucesso é tomar decisões baseadas em dados e fluxo do mercado. Uma decisão baseada em estatísticas faz com que os riscos diminuam consideravelmente, resguardando a empresa de grandes prejuízos que poderiam ser evitados.

Conflitos

Resolver conflitos é uma das aptidões mais requeridas do mercado, principalmente para quem deseja ocupar cargos de gestão. Afinal de contas, o líder deve manter um comportamento pacífico e diplomático para amenizar situações de conflitos de uma forma benéfica para todos os lados, seja com um cliente ou outras pessoas da equipe.

Comunicação

A comunicação é fundamental para quem lida diariamente com outras pessoas. Na gestão, ter essa habilidade é importante para transmitir com clareza o que deve ser feito, manter o bem-estar do ambiente ou até mesmo para motivar a equipe quando necessário. E não só isso. Uma boa comunicação também inspira confiança e segurança no que está sendo dito.

Poder de persuasão

Nem sempre uma ideia será bem aceita. Em alguns casos, não porque ela é ruim, mas porque ainda não foi testada ou rompe com os padrões. Por isso, para ser um líder de sucesso e estar à frente do esperado é imprescindível ter essa habilidade. A persuasão é uma forma de utilizar argumentos para convencer o outro do seu ponto de vista, portanto, aqueles que dominam a técnica, em geral, também têm uma linha de raciocínio fluida e clara.