Jovens valorizam ambientes de trabalho flexíveis e com impacto positivo na sociedade

A geração de profissionais mais jovens hoje está cada vez mais focada e exigente na carreira que deseja seguir. A busca por realização no mercado de trabalho é um dos fatores que fazem com que jovens universitários e recém formados se tornem cada vez mais exigentes ao escolher as empresas e os ambientes que desejam trabalhar.

A pesquisa da CIA de talentos – publicada pela organização AIESEC, que foi realizada com 39 mil universitários e recém-formados no Brasil, Argentina e México, indicam vários pontos importantes que as companhias precisam priorizar para atrair e reter novos talentos.

De acordo com a publicação, um ambiente bom para se trabalhar é um dos quesitos mais valorizados pelos jovens, além de desenvolvimento profissional e qualidade de vida. O relatório mostrou também que 70% dos entrevistados conhecem os valores das organizações que buscam trabalhar e se identificam com suas culturas.

E, por incrível que pareça, o salário inicial não é o que mais preocupa os jovens. Para eles, é um projeto a longo prazo acompanhado de aprendizado e experiência na área. Reconhecimento e desafio fazem parte dos fatores principais.

Dessa forma, vale dizer que um dos pontos que chama a atenção na pesquisa é que os jovens têm uma visão crítica em relação ao ambiente de trabalho e pensam diferente do modelo tradicional. Por isso é muito importante que as empresas se atentem e entendam o perfil dessa nova geração que prioriza o bem-estar. Além disso, as diferenças que esses profissionais e empresas podem fazer no mundo também são pontos que contam.

O velho ditado do “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, não faz mais parte do modelo atual de trabalho e faz cada vez menos sentido para o relacionamento profissional desses jovens. Agora, as novas gerações querem menos hierarquia e valorizam a abertura para colocar as suas opiniões, podendo falar exatamente o que pensam.

Ambientes mais leves e com hierarquia flexível permitem maior participação das equipes (Freepik)

Um ambiente de trabalho que não dá esse tipo de abertura e cria um certo medo nas pessoas, acaba sendo mal visto e isso não é o que eles buscam em uma empresa.

Um trabalho que dê sentido à vida desses profissionais é a forma que eles têm de contribuir. Para alguns, o trabalho faz sentido enquanto estiverem aprendendo algo novo, para outros é mais importante enxergarem o impacto positivo no meio ambiente ou na sociedade.

A falta de sentido no trabalho aliado com uma rotina difícil, é que o transforma a motivação em frustração. Sendo assim, é primordial que a individualidade de cada membro da equipe, por exemplo, seja conhecida, apreciada e respeitada pelos gestores, não se limitando apenas ao âmbito profissional e podendo aproveitar todo o talento que o jovem possui.

Em um mundo cada vez mais dinâmico e com tantas exigências, a falta de experiência é um dos desafios encontrados por jovens no mercado de trabalho. É comum que a maioria das empresas exijam este quesito, até mesmo para cargos mais simples e que não demandam tanto conhecimento técnico. Sendo assim, é natural que os novos talentos queiram reconhecimento na mesma proporção.

O equilíbrio entre carreira profissional e vida pessoal faz parte da procura dessa geração que espera ser feliz nos dois lados. Encontrar flexibilidade e qualidade de vida em uma empresa que respeite esse estilo de vida, os horários e a individualidade, é também uma das grandes procuras desses profissionais.