Gestão de negócios exige agilidade e planejamento de metas

Gerir uma empresa não é uma tarefa simples e, em tempos de crise, o desafio parece maior. Com a pandemia da covid-19, muitas empresas mudaram sua forma de trabalhar. Precisaram se adequar ao momento crítico de isolamento com o trabalho home office e usar estratégias para que, mesmo de longe, pudessem manter o bom funcionamento das equipes e setores.

São várias as ações que se pode tomar para minimizar os impactos sofridos não só de saúde mas econômicos também, gerando novos negócios e oportunidades em tempos de crise.

Quando uma crise é instalada, os pontos fracos de uma empresa começam a aparecer com mais frequência. Os gestores que tomarem decisões mais rapidamente para superar suas fraquezas, poderão conquistar uma grande vantagem competitiva sobre os concorrentes.

Para manter a empresa sólida no mercado é preciso ter confiança no negócio e investir na qualificação dos processos de gestão. Descomplicar e agilizar são as palavras de ordem neste momento.

Mesmo diante de algumas incertezas, buscar alternativas para se adequar à realidade é uma atitude comum a todos e garantir uma gestão eficiente da empresa é sempre o melhor caminho. Mostrar-se capaz de superar as adversidades e as incertezas do mercado faz de qualquer gestor um verdadeiro líder para sua equipe.

A seguir, selecionamos algumas dicas para melhorar a gestão de uma empresa em tempos de crises, baseadas em estudos realizados por consultores.

1. Olhar para dentro

Fazer um levantamento das forças e das fraquezas. No que sou bom e pode ser um diferencial competitivo? Onde há carência e precisa melhorar? A situação financeira precisa ser vista com uma lupa. Ter todo o valor que recebe comprometido com dívidas, é uma fraqueza. Ter um saldo positivo, que permite até criar uma reserva de caixa, é uma força.

2. Olhar para fora

Analisar as oportunidades e ameaças que estão no ambiente de trabalho.

O desenvolvimento tecnológico pode ser oportunidade dependendo de como se faz a análise, assim como também uma ameaça. Uma coisa é certa: o mundo atual está cheio de oportunidades pelo fácil acesso à informação e ao conhecimento.

3. Rever os objetivos

O levantamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças pode apontar para outras direções, mostrando que objetivos anteriores poderão se tornar inviáveis, dando abertura para novos objetivos.

4. Montar um plano econômico

Estabelecer ações para economizar e renegociar valores de contratos que incidem sobre o custo fixo.

Ajustes de processos são necessários para reduzir falhas e retrabalhos (Freepik)

5. Redefinir as metas

Rever as metas, principalmente as relacionadas com faturamento e inadimplência, visto que em época de crise econômica é comum cancelamento de pedidos, contratos e aumento da inadimplência.

6. Aumentar o controle

Criar novos controles e intensificar os já existentes para evitar desperdícios e obter a maior produtividade possível, através de um controle mais apurado sobre o que cada departamento ou pessoa está fazendo.

7. Revisar os processos

Verificar se os processos são eficientes e não estão contribuindo para falhas ou retrabalhos. Fazer os ajustes necessários e sistematizar de forma que possam ser compreendidos por todos.

8. Reciclar a equipe de trabalho

Envolver e conscientizar os colaboradores na identificação de oportunidades de redução de custos e despesas. Tentar reconhecer e recompensar aqueles que se comprometeram com a empresa após a superação da crise.

9. Pesquisar novos fornecedores

Buscar novos fornecedores que possam suprir uma mesma matéria-prima em condições mais atrativas, sem impactar a qualidade final do produto. Há casos em que pode ser, inclusive, um diferencial competitivo.

10. Buscar ajuda de especialistas

Consultores especialistas podem ser contratados para ajudar a elaborar diagnósticos, encontrar pontos de melhoria e implantar uma gestão estratégica com metas e processos bem sistematizados. Em tempos de crise, é preciso mais do que nunca pensar de forma racional e ter um bom planejamento.