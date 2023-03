Conheça as profissões com os melhores salários

Trabalhar na área que se gosta e ganhar bem é um sonho de profissionais. Mas, inicialmente, é necessário fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho antes de escolher qualquer carreira a seguir. pensar na vocação é importante, entretanto não se pode esquecer de analisar as oportunidades do presente e do futuro.

O ideal é tentar trabalhar com algo que se gosta alinhado com uma boa remuneração. Saber quais profissões e os trabalhos mais bem pagos pode ajudar na hora de escolher uma carreira.

Segundo um levantamento feito pela PageGroup, há 46 ocupações mais bem remuneradas no Brasil, com salário que pode chegar a cerca de R$ 80 mil por mês. As categorias em destaque são para os profissionais que atuam em cargos de liderança, em segmentos como bancos e serviços financeiros, engenharia e manufatura, agronegócio, marketing/digital, financeiro & tributário, saúde & life sciences, recursos humanos, logística, tecnologia da informação, vendas, varejo e seguros.

Abaixo, é possível conferir algumas profissões da lista.

Bancos, Fintechs & Instituições de Pagamento

Confira os melhores salários a seguir:

- Diretor/Head de Risco de Mercado – R$ 55.000

- VP/Dir. Executivo Comercial – R$ 75.000

- VP/Dir. Executivo de Produtos – R$ 75.000

- Head/Diretor de Compliance & Controles Internos – R$ 51.000

Engenharia e Manufatura

Os profissionais mais valorizados nesta área são aqueles que trabalham com resiliência, liderança com foco em diversidade, equidade, inclusão e meio ambiente.

A indústria, mais especificamente, busca pessoas que tenham visão de futuro, habilidade de transformar dados em planos de ação, competências sociais para se relacionar com pares, gestores, subordinados e áreas parceiras, trabalho em equipes multidisciplinares e multiculturais e capacidade para tomar decisões rápidas, como:

- Diretor de P&D (segmento de bens de consumo) – R$ 45.000

- Diretor Industrial (segmento farmacêutico) - R$ 49.000

Líderes são contratados para empresas em expansão (Freepik)

Finanças

De acordo com a pesquisa, nos dois últimos anos, as empresas optaram por contratar um perfil mais sênior, passando a valorizar aqueles que já haviam passado por muitas experiências e pudessem já chegar à empresa tendo um bom desempenho. Confira as profissões abaixo:

- Diretor de Contabilidade – R$ 45.000

- Diretor Financeiro – R$ 45.000

- Diretor Fiscal/Tributário – R$ 45.000

- CFO – R$ 60.000

Saúde

Segundo a pesquisa, o profissional da saúde tem uma atuação de extrema importância, podendo ganhar altos salários, dependendo da área escolhida.

- Diretor de Unidade de Negócios ou Diretor Comercial (farma) – R$ 45.000

- Diretor Médico – R$ 45.000

Imobiliário e Construção

O segmento abriga muitos dos maiores salários do guia. Mesmo com a crise mundial, o setor cresceu no Brasil. Segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os lançamentos do mercado imobiliário avançaram 25,9% em relação a 2020, chegando a 265.678 unidades.

Já de acordo com o levantamento do PageGroup, depois de anos difíceis, programas de infraestrutura anunciados pelo governo e a alta quantidade de lançamentos imobiliários de construtoras e incorporadoras, foi possível impulsionar o desempenho de todo o segmento.

Confira os salários:

- Diretor de Real Estate – R$ 48.000

- Superintendente de Operações de Shopping – R$ 47.800

- Diretor de Incorporação/Novos Negócios – R$ 54.000

- Diretor de Obras – R$ 57.000

Marketing, Digital e Varejo

Profissionais com perfil para liderar empresas de crescimento rápido, que sejam resilientes, trabalhem de forma multidisciplinar e tenham experiência em mudança de modelos são os mais demandados neste segmento, de acordo com a Page.

Confira os maiores salários abaixo.

- Diretor de Comunicação – R$ 45.000

- Diretor de Marketing – R$ 50.000

- Diretor Comercial – R$ 50.000

- Diretor de Operações – R$ 50.000

- General Manager (segmento luxo) – R$ 100.000

- Country Manager/ Diretor de Unidade de Negócios (bens de consumo) – R$ 80.000

- Diretor de Unidade de Negócios/Diretor Comercial – R$ 50.000

RH

Tecnicamente, o profissional de RH mais valorizado é aquele capaz de entender o digital para implementar tecnologias e inovar. E, para atuar estrategicamente, ele também precisa entender o que fazem as outras áreas do negócio, como marketing, finanças e produto. Confira os maiores salários:

- Diretor de Recursos Humanos – R$ 60.000

- Gerente Sr. – Business Partner – R$ 40.000

Supply Chain & Operações

Esta é uma área que concentra oito dos maiores salários da lista, com destaque especial para a sub-categoria farmacêutica, em que a remuneração é ainda mais alta. O motivo não é difícil de imaginar. O setor de logística teve imenso destaque durante a pandemia. Foi ele, afinal, um dos responsáveis pela manutenção das operações tanto para quem atuou presencialmente quanto para quem entrou em trabalho remoto.

Segundo o levantamento do PageGroup, as empresas do segmento investiram em suas operações e na melhoria de seus processos. Em geral, o cenário gerou uma disputa por profissionais da cadeia, refletindo diretamente na sua alta salarial.

- Diretor de Logística – R$ 55.000

- Diretor de Supply Chain – R$ 63.000

- Diretor de Operações – R$ 57.000

- Diretor de Compras – R$ 55.000

- Diretor de Operações (TEC e telecom) – R$ 50.000

- Diretor de Logística – R$ 58.000

- Diretor de Operações – R$ 70.000

- Diretor de Compras – R$ 60.000