Como trabalhar com Gestão Pública?

A maioria das pessoas pensam que a profissão de administrador serve apenas para atuar em empresas e corporações privadas. No entanto, há uma área importantíssima que está totalmente ligada ao exercício dessa profissão que é a Gestão Pública.

A função de um gestor público é planejar e implantar, além de supervisionar ações voltadas ao desenvolvimento da nação. Ou seja, o objetivo é garantir o desenvolvimento social e econômico da população através de ações eficazes e estratégicas.

A Gestão Pública é a área que analisa a configuração da sociedade e busca formas de melhorá-la através de políticas públicas. Por isso, está presente em setores da educação, cultura, meio ambiente, entre tantas outros de interesse dos cidadãos, tanto em âmbito municipal, quanto em estadual ou federal.

Em função disso, os gestores públicos devem ter um conhecimento transversal, entendendo desde a legislação do setor até questões relacionadas à contabilidade.

Compreender sobre os processos e agentes sociais é uma das principais habilidades dos gestores públicos, para que possam propor soluções de impacto para a sociedade.

Essa é uma profissão que possibilita diversos tipos de atuação, na esfera administrativa, legislativa e judiciária, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Esse profissional pode, inclusive, seguir carreira política.

É importante destacar que quando se fala em público não necessariamente estão as instituições ligadas ao governo. As Organizações não Governamentais também entram no escopo de instituições que os gestores públicos podem atuar. Há ainda a possibilidade de atuação no setor acadêmico, com a promoção de palestras e treinamentos, além de dar aulas em universidades.

As finalidades dos setores públicos e privados são bem diferentes. Enquanto a Gestão Pública busca atender aos interesses e necessidades da população como um todo, tendo um cunho social, na gestão privada, o foco é o lucro e o desenvolvimento da empresa ou negócio.

Gestão Pública analisa a sociedade buscando formas de desenvolvimento (Freepik)

Na parte prática do trabalho, há, ainda, diferenciações quanto ao modo de captação de recursos, modelo de planejamento, licitações, entre outros. Há muitas formas para se trabalhar com Gestão Pública. Profissionais com diplomas em Administração e Políticas Públicas costumam ter as habilidades necessárias para atuar na área. Mas, obviamente, o curso mais completo e voltado especificamente para a área é o de Gestão Pública.

A graduação em Gestão Pública proporciona todos os conhecimentos essenciais para planejar, implantar e supervisionar ações de interesse coletivo. Esse curso é ideal tanto para os profissionais que já atuam na área e buscam se especializar quanto para aqueles que estão ingressando agora no mercado de trabalho.

Para os profissionais que pensam em seguir carreira como servidor público, é preciso estar preparado para enfrentar concursos concorridos. O profissional de Gestão Pública é um ótimo candidato por ter um conhecimento abrangente sobre administração pública, sendo capaz de atuar em diversos segmentos, até mesmo na área da saúde.

Profissionais concursados têm perspectiva de boa remuneração, além de uma série de benefícios. Os gestores públicos encontram um mercado de trabalho aquecido e em plena expansão, visto que a sociedade está em constante processo de crescimento e desenvolvimento.