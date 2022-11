Como conciliar trabalho e família

Um dos grandes desafios da vida de profissionais que estão em ascensão na carreira e atingindo seu sucesso, é conciliar família e trabalho. Participar das atividades domésticas, da vida dos filhos ou do cônjuge e lidar simultaneamente com os compromissos profissionais às vezes parece impossível.

Equilibrar o tempo e garantir qualidade de vida, conseguindo conciliar essas duas áreas tão importantes da vida, harmoniosamente, parece ser um dos grandes embates da vida moderna. Embora pareça complicado, é possível ter uma vida profissional organizada sem perder o melhor do convívio familiar. A seguir listamos algumas dicas para facilitar essa conciliação de duas esferas.

1. Escala de prioridades

Participar de um evento do trabalho ou de um treinamento externo em um final de semana e levar seu filho ao cinema tem a mesma importância. Mas é necessário aproveitar as chances de aperfeiçoamento profissional se o desejo for evoluir na carreira. Da mesma forma, é fundamental apreciar o convívio com os filhos, enquanto eles ainda estão por perto e precisam da companhia dos pais, por exemplo.

Avaliar bem os compromissos e colocá-los em uma escala de prioridades é um dos primeiros passos, definindo o nível de urgência e a importância de cada atividade. Veja se algo pode ser postergado e qual o impacto desse adiamento, separando as tarefas em três categorias:

- afazeres obrigatórios — se não realizados, geram prejuízos;

- compromissos desejáveis — representam bons planos, mas que podem aguardar um espaço na agenda;

- atividades desnecessárias — facilmente adiáveis.

2. Utilize a tecnologia em seu favor

Sociedade moderna! Era de pessoas apressadas e com múltiplas ocupações em um só dia. Hoje, é muito simples e prático realizar qualquer transação financeira pela internet, inclusive por meio de aplicativos no próprio smartphone. As longas esperas se transformaram em pouquíssimos minutos. Em alguns cliques, tudo é resolvido!

A facilidade de comunicação é outra vantagem dos avanços da tecnologia. Agora, você pode manter contato de forma bem mais rápida. Nada de cartas ou filas em telefones públicos. É possível agilizar tarefas e economizar tempo, além de ficar mais próximo das pessoas que ama.

3. Organização

Essa é uma regra que precisa ser seguida. Quanto mais você se perder em meio às suas obrigações, mais difícil será administrar toda a situação.

É necessário planejar o tempo e a rotina em detalhes, elaborando cronogramas, listando tarefas e estabelecendo metas.

4. Evite o acúmulo de tarefas

As regras do item anterior fazem toda a diferença na administração de atividades. Assim, fica mais fácil visualizar tudo o que precisa ser feito no decorrer do dia para não correr o risco de esquecer algo importante.

5. Não queira carregar “o mundo nas costas”

Aprender a pedir ajuda e delegar tarefas também é uma regra básica de gestão de tempo. Por mais eficaz e multitarefas que se pode fazer, não é necessário viver no limite para dar conta de tudo sem apoio.

Outras pessoas da casa também podem, e devem, se responsabilizar pelas obrigações domésticas. Da mesma forma, no local de trabalho, por exemplo.

6. Pare de perseguir a perfeição

Existem ainda aquelas pessoas que querem perfeição em tudo que fazem. O problema é que esse excesso de autocobrança, além de gerar insatisfação e estresse, demanda muito mais tempo para execução das tarefas. Respeite seus limites e aceite suas falhas.

7. Valorize os momentos em família

Caso você tenha pouco tempo para curtir a família, o ideal é preenchê-lo de forma positiva, não desperdiçando esses momentos. Tente dar sentido e riqueza às poucas horas que vocês passam juntos.

Quando você se der conta, o velho hábito de “não ter tempo” poderá ter tirado de você o mais importante: o convívio com as pessoas que ama.

A vida profissional é, de fato, importantíssima. É dali que surge a possibilidade de concretizar muitos de seus sonhos. Contudo, a convivência familiar é o respaldo emocional que você precisa para viver bem.