Carreira em expansão: psicólogos se tornam mais demandados pela urgência em distúrbios emocionais

Apesar de os males emocionais não serem tão visíveis, os quadros não tratados causam dor para o paciente, seus familiares e amigos, podendo desestruturar aspectos da vida como profissional, financeiro, social e biológico.

Em situações muito graves, os distúrbios podem levar ao esgotamento (síndrome de Burnout), ansiedade, depressão e, tragicamente, ao suicídio. Por esses motivos campanhas de conscientização como o Setembro Amarelo são tão relevantes, pois alertam sobre a valorização da vida e a busca por atendimento psicossocial.

Cenários de crise econômica e sanitária, como a recente pandemia vivida pelo mundo, agravam distúrbios emocionais, aumentando a demanda por profissionais da área. Este ano a regularização da profissão de psicólogo completou 60 anos no Brasil, instituída pela Lei 4.119/1962.

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), são mais de 440 mil psicólogas e psicólogos em todo o território nacional, o que faz do Brasil o país com o maior número de profissionais da Psicologia em todo o mundo.

A atuação se dá nas clínicas e unidades de saúde, empresas, sistema de justiça, entre outros. A formação do psicólogo o habilita a atuar em qualquer uma das áreas da psicologia, descritas na Resolução CFP 13/2007, sendo elas: Psicologia Escolar/Educacional; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Psicologia de Trânsito; Psicologia Jurídica; Psicologia do Esporte; Psicologia Clínica; Psicologia Hospitalar; Psicopedagogia; Psicomotricidade; Psicologia Social; Neuropsicologia.

Raphael Negrão destaca o homeoffi ce como uma mudança no setor corporativo, área em crescimento para os profi ssionais de psicologia, assim como clínicas e hospitais (Arquivo pessoal)

Raphael Negrão, por exemplo, construiu a carreira de 10 anos no ambiente organizacional, período em que vivenciou mudanças como, por exemplo, o trabalho remoto. “Escolhi a carreira da Psicologia de última hora porque antes eu queria fazer algo relacionado à tecnologia, pois eu sempre gostei muito da área. Mas ao ver uma tia atuando em Psicologia, percebi que o que queria antes era hobby e não o que fazer de ofício. Achei muito interessante ajudar as pessoas nas suas relações consigo mesmas e com os outros, que é o viés da clínica”, lembra o profissional.

Entretanto, Raphael enxergou a oportunidade de atuar de forma a melhorar as relações de trabalho, facilitando a inclusão social e justiça na empregabilidade.

Para Raphael, o mercado para a psicologia está crescente não apenas em clínicas e hospitais, mas em vários outros espaços, como o ambiente de trabalho. “A forma como se leva a vida torna as pessoas cada vez mais vulneráveis a diversos tipos de problemas de ordem psicológica, em especial depressão e ansiedade.

E isso foi extremamente acelerado com a pandemia, fazendo com que as pessoas começassem a se cuidar mais”, avalia o psicólogo.

Entre as vantagens nesse campo, ele aponta que desde a graduação o profissional já é formado para atuar em questões de saúde mental, diferentemente de outras áreas que necessitam de pós-graduação ou residência.

Ainda assim, o profissional destaca a importância da atualização constante. “É preciso ter um olhar humanizado, que coloca as pessoas no centro das nossas ações. Dentro dos cursos de Psicologia tem quem se contente com a ciência de 50 anos atrás. Mas existem novas formas de se trabalhar, novas tecnologias e abordagens para lidar com a com os temas de hoje”, pontua Raphael.

A faixa salarial de um profissional de psicologia varia de R$ 2.400 a R$ 10.000, dependendo da área e setor de atuação, bem como o tempo de carreira.

Concurso

De acordo com a Sanar, no setor público, as remunerações variam de acordo com o editais de cada organização, mas, em média, os salários se comportam da forma abaixo:

- Prefeituras de R$ 2.000,00 até R$ 5.000,00

- Exército R$ 8.065,00

- Marinha R$ 6.625,00

- Aeronáutica R$ 8.245,00

- Tribunais R$ 8.000,00

- Senado Federal R$ 21.347,32

- Ebserh R$ 4.996,97