Festival "Carnívoros Premium": conheça os chefs participantes do evento

O Festival "Carnívoros Premium" é destaque quando o assunto é churrasco. O evento, que é referência em toda a região Norte, já tem data marcada. A quarta edição do festival será realizado no dia 20 de agosto, no Shopping Bosque Grão-Pará.

O maior festival de churrasco já está preparado para fazer o melhor evento de gastronomia da capital paraense. Serão 10 horas de festa com os melhores e mais variados tipos de carnes e guarnições, levando o público a vivenciar uma experiência única. Além de muita comida e bebida boa, o público vai contar com shows de bandas musicais e um espaço exclusivo para a garotada.

O evento vai contar com a participação de diversos chefs de cozinha e amantes de churrasco. Entre eles, Vitor Mesquita, mais conhecido como Vitão, que participa do evento desde a primeira edição do projeto. Ele ressalta que estar entre os participantes do festival é motivo de orgulho.

O chef Vitão participa do evento desde a primeira edição do festival (Arquivo Pessoal)

"A primeira edição marcou, e muito, todo mundo, tanto os participantes quanto o público. É uma honra participar e me sinto muito feliz por estar junto dessa turma, levando e engrandecendo eventos de churrasco no porte do Carnívoros", declarou Vitão.

A expectativa tem tomado conta do cheff, que já aguarda com ansiedade pelo evento.

"Depois de longos períodos sem grandes eventos, por conta da pandemia, a expectativa é a melhor possível. O Carnívoros foi precursor dessa nova tendência em evento gastronômico, sobretudo relacionado a churrasco. O Carnívoros tem uma bagagem muito grande nesse sentido. O Carnívoros é o evento mais esperado do ano relacionado a churrasco. A expectativa é a melhor possível", finalizou o cheff Vitão.

O "Carnívoros Premium" conta com o apoio do Shopping Bosque Grão-Pará, Cerveja Tijuca, Búfalo Growler, Frimil e Unama.

Os ingressos para o festival já estão à venda.