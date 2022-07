Festival Carnívoros Premium: chefs prometem encantar o público com sabor e autenticidade

A espera pela quarta edição do Festival "Carnívoros Premium" está chegando ao fim. O evento, que é considerado o maior festival de churrasco da região Norte, será realizado no dia 20 de agosto, no Shopping Bosque Grão-Pará, e promete fazer o melhor evento de gastronomia de Belém.

O sucesso do festival também é resultado do trabalho dos comandantes das estações de churrasco. E quem vai comandar uma das estações é Edvaldo Caribé, que é especialista em american barbecue, pesquisador de cultura alimentar e escritor. O chef é autor do livro "O Barbecue Brasileiro - Do Moquém ao Pit Soker".

A cozinha faz parte da vida de Caribé desde a infância. Não é à toa que o chef guarda na lembrança memórias afetivas da comida de sua família. Apesar do amor por cozinhar ter surgido quando ainda era muito novo, foi em 2016 que a paixão pelo churrasco surgiu. A partir disso, o chef construiu uma trajetória de sucesso no universo do barbecue.

A cozinha traz memórias afetivas da comida da família de Edvaldo, que é um dos comandantes de estação do festival (Reprodução/Arquivo Pessoal)

A paixão por churrasco se tornou uma profissão para o chef que, atualmente, é integrante da atual seleção brasileira de pitmasters, da Pitmasters Brasil, que representa o Brasil em competições internacionais de american barbecue, tendo participado da última competição mundial de barbecue, em Houston, no Texas, Estados Unidos, em fevereiro deste ano, representando o Brasil, ao lado de outros 4 integrantes.

Edvaldo participou da primeira edição do festival como voluntário. Já na última edição, em 2019, passou a comandar uma estação. E para este ano, o convite foi recebido com muito entusiasmo, principalmente pela seriedade do festival.

"A próxima edição do Carnívoros promete ser a melhor edição, pela seriedade e comprometimento da organização, quantidade e qualidade das parcerias e patrocinadores fechados, qualificação dos chefs convidados, e abertura da organização na definição dos preparos, em conjunto com os chefs", destaca o chef Edvaldo.

A estação do chef apresentará um preparo que promete surpreender o público, com visual, sabor e ancestralidade, valorizando as raízes ancestrais amazônicas e a cultura alimentar, o que é uma marca registrada de Edvaldo em eventos. Além disso, o chef garante que irá trazer o melhor do brazilian barbecue, ou churrasco defumado brasileiro.

"O público pode esperar muita coerência com minha história e obra, servindo o melhor do que o barbecue brasileiro pode oferecer, regado com ancestralidade, cultura, saberes e sabores amazônicos, com fusão das técnicas modernas do american barbecue. Só posso adiantar uma coisa: vai surpreender a todos!", finaliza Edvaldo.

Claudionor Vieira

Quem também promete tornar o "Carnívoros Premium" um evento inesquecível para o público é o pitmaster Claudionor Vieira Jr.

O chef Claudionor foi um dos primeiros profissionais a ensinar técnicas de preparação de churrascos através de workshops no Pará (Reprodução/Arquivo Pessoal)

O amor pelo churrasco começou cedo e de um jeito bem peculiar. O cozinheiro costumava participar dos churrascos de família desde a adolescência e acabou se tornando o famoso "churrasqueiro da galera" em todas as reuniões entre amigos.

Ao perceber que a relação com o churrasco ia além desses encontros, Claudionor decidiu se profissionalizar na área, tornando um churrasqueiro profissional. Ele atua há mais de 10 anos como chef churrasqueiro, consultor e, atualmente, é pitmaster e dono de um restaurante.

A relação com o Carnívoros iniciou na segunda edição do festival, onde foi convidado para comandar uma das estações do evento. Com o sucesso do trabalho, o chef foi chamado para participar na edição deste ano e garante que o público viverá uma experiência inesquecível durante o festival.

"Estou muito feliz por poder compartilhar o sabor do meu churrasco com os apaixonados. Com toda a minha experiência pretendo atender à grande demanda e entregar uma experiência gastronômica incrível aos participantes. Já estou ansioso", destaca o chef.

Claudionor comandará uma estação de churrasco grelhado, onde servirá o corte maminha de uma forma nada tradicional. "Farei uma carne grelhada ao ponto temperada com manteiga de ervas e especiarias, acompanhada da minha tão elogiada batata rústica com maionse artesanal de mostarda. É uma combinação incrível. O público pode esperar uma estação com um alto grau de profissionalismo, com um paladar sensacional e com um mínimo de fila de espera", disse o churrasqueiro.

O festival “Carnívoros Premium” conta com o apoio do Shopping Bosque Grão-Pará, Cerveja Tijuca, Búfalo Growler, Frimil, Unama, Play Games, Studio Tintas e Midas Macedo Ferro e Aço.

Os ingressos para o evento já estão à venda.