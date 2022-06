"Carnívoros Premium": conheça Daniel Araújo, um dos participantes do festival

Falar em churrasco é pensar em carne saborosa, cerveja bem gelada, música boa, as melhores companhias e muita diversão. E é pensando em tudo isso, que o festival Carnívoros Premium vem se destacando, cada vez mais, em toda a região Norte. O evento será realizado no dia 20 de agosto, no Shopping Bosque Grão-Pará.

O Carnívoros Premium contará com uma programação especial e garante fazer o melhor evento de gastronomia de Belém. O evento, que terá 10 horas de festa, vai oferecer ao público uma experiência única, com os melhores e mais variados tipos de carnes e guarnições preparados por grandes nomes da gastronomia de churrasco.

Entre os chefs participantes do evento está Daniel Araújo, um estudioso da arte do churrasco. Daniel está presente nos maiores eventos de churrasco da região desde 2017 e faz parte da atual equipe campeã brasileira do American BBQ, o Churras de Patrão, representando o Pará e o Brasil no campeonato mundial em Houston, no Texas, onde se tornaram Royalties e conquistaram o melhor resultado de uma equipe brasileira em mundiais.

Daniel Araújo e sua equipe Churras de Patrão, se destacaram em um campeonato mundial em Houston, no Texas (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Para Daniel, o Carnívoros Premium é uma ótima oportunidade de retomar grandes eventos de churrasco na região, principalmente pós-pandemia. “Acredito que será uma grande confraternização celebrando a vida. Estamos saindo de dias muito tristes, causados por essa pandemia. Todos estão querendo se divertir, encontrar pessoas e nada melhor que um festival com muita comida boa, música de qualidade e boa bebida para isso acontecer”, destacou o amante de churrasco.

A quarta edição do festival tem tudo para ser um sucesso, como ressalta Daniel. “Da nossa parte, estamos muito focados em apresentar o melhor. Depois que nos tornamos campeões Brasileiros e Royalties no mundial, não tivemos a oportunidade de encontrar o público do Carnívoros. Vamos fazer nosso melhor para contribuir com o resultado do evento e queremos ser uma estação lembrada por todos que estiverem por lá”, finaliza Daniel.

O festival “Carnívoros Premium” conta com o apoio do Shopping Bosque Grão-Pará, Cerveja Tijuca, Búfalo Growler, Frimil, Unama e Play Games.

Os ingressos para o evento já estão à venda.