Carnaval infantil no Shopping Pátio Belém: programação especial para os pequenos

O Carnaval 2025 promete muita diversão para as crianças no shopping Pátio Belém. De 1º a 4 de março, das 15h às 19h30, uma programação vibrante foi preparada para garantir a alegria dos pequenos foliões. Durante esses dias, diversas atrações, como concursos de fantasias, animações, bandinhas carnavalescas, maquiagem infantil e distribuição de balões, estarão à disposição para a criançada. Além disso, o evento contará com adaptações para garantir a acessibilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No sábado, 1º de março, a festa começa com o animador D. Santos às 15h, que vai comandar o Baile Infantil. Às 17h30, a animação fica por conta do grupo Tapioca Kids, que segue até às 19h30.

No domingo, 2 de março, a diversão começa às 15h com o Concurso de Fantasias de Carnaval para as crianças. Às 17h30, as atrações ficam ainda mais animadas com a Bandinha de Carnaval Los Viegas e o Boi de Máscara Veludinho, que seguem até às 19h30.

Já na segunda-feira, 3 de março, a diversão não para. O Baile Infantil volta com a animação do Tio Plim, das 15h às 17h30. A festa segue com o Trem da Fantasia, que começa às 17h30 e vai até às 19h30.

A programação de Carnaval 2025 do Pátio Belém se encerra na terça-feira, 4 de março, com mais diversão! O Tio Plim volta para comandar o Baile Infantil das 15h às 17h30, e às 17h30, o Boi de Máscara Veludinho encerra as festividades com uma apresentação imperdível.

Aproveite o Carnaval no Pátio Belém com a criançada e caia na folia!

Confira a programação completa:

Sábado – 01/03

Baile Infantil

Animação: D. Santos (15h às 17h30)

Animação: Tapioca Kids (17h30 às 19h30)

Atrações extras: distribuição de balões, personagens de Carnaval

Domingo - 02/03

Concurso de Fantasias de Carnaval

Horário: 15h às 17h30

Bandinha de Carnaval Los Viegas e Boi de Máscara Veludinho

Horário: 17h30 às 19h30

Atrações extras: distribuição de balões

Segunda-feira - 03/03

Baile Infantil

Animação: Tio Plim (15h às 17h30)

Trem da Fantasia

Horário: 17h30 às 19h30

Atrações extras: distribuição de balões, personagens de Carnaval

Terça-feira - 04/03

Baile Infantil

Animação: Tio Plim (15h às 17h30)

Boi de Máscara Veludinho (bandinha musical)

Horário: 17h30 às 19h30

Atrações extras: distribuição de balões