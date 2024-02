Carnaval Abaetetuba 2024: brincantes aproveitaram a folia até o último instante

O último dia de carnaval em Abaetetuba foi o momento das famílias abaetetubenses e turistas capricharem na criatividade ao escolher a fantasia para desfilar no “Bloco das Virgens”, que alegrou a cidade na última terça-feira (13). Com concentração no início da tarde, na Praça da Francilândia, os foliões percorreram várias ruas da cidade e corredor da folia.

Completando três décadas de existência, o bloco é considerado um dos principais nos carnavais do município. Com apoio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, o “Bloco das Virgens” arrastou milhares de brincantes, que não pouparam criatividade nas fantasias.

Na programação da noite, foi a vez dos grandes blocos de micareta e das “Pipocas da Prefeitura”, fechando o período de carnaval com atrações de peso como a cantora sertaneja Naiara Azevedo e a rainha do tecnomelody, Viviane Batidão, colocando os foliões para curtir a folia até o último instante. A empolgação do público confirmou o sucesso do Carnaval 2024, que foi fechado com chave de ouro.

A Prefeita Francineti Carvalho fez um balanço sobre a atuação do Governo Municipal nos cinco dias de festa carnavalesca. “Todos os serviços oferecidos deram certo e a união das secretarias municipais e órgãos como Polícias Militar e Civil, Bombeiros fizeram esse carnaval da paz”, ressaltou.

A gestora ainda destacou a alegria da população na festa de todos. “Foi tudo lindo, tudo em paz. A parte mais bonita foi ver o nosso povo dançando, cantando, ganhando dinheiro. Só tenho a agradecer a Deus e a todo povo de Abaetetuba ", celebrou a prefeita.

Para saber mais sobre tudo o que rolou no Carnaval 2024: "A Festa de Todos!", acesse as redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Abaetetuba.