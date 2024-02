Carnaval Abaetetuba 2024: “A Festa de Todos!” leva diversão e alegria para foliões

O município de Abaetetuba, no nordeste paraense, prepara um dos maiores carnavais de rua do Pará. No período de 9 a 13 de fevereiro, o corredor da folia, na principal via da cidade, a Av. Dom Pedro II, ficará pequena para tantos foliões. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba preparou uma grande estrutura, com uma programação de peso com diversas atrações nacionais e locais para os abaetetubenses e turistas aproveitarem a maratona carnavalesca.

Para dar início à folia, nesta sexta-feira, 9, a abertura do Carnaval ficará por conta da “Banda do Boca”, que vai percorrer a avenida tocando as tradicionais marchinhas de carnaval, convidando a todos para a grande festa, que promete ser a maior da história do município.

Durante os 5 dias de Carnaval, além dos desfiles de blocos de empolgação e de micareta, o corredor da folia receberá a “Pipoca da Prefeitura”, com acesso gratuito à avenida para o desfile de trios elétricos comandados por artistas consagrados como Naiara Azevedo, Tierry, Reinaldo (ex Terra Samba), além de Viviane Batidão, Gabriel Xavier e Marcelo Aguiar.

Andradina Macedo, de 29 anos, está ansiosa para curtir o carnaval abaetetubense. “É uma oportunidade para todos terem acesso a uma programação de qualidade e inédita”, disse a foliã assídua sobre as atrações gratuitas trazidas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba.

Na madrugada de sexta para sábado, o Baile Gala Gay encerrará a programação do primeiro dia de carnaval. No domingo (11), as crianças também poderão se divertir na “Festa de Todos" com a Pipoca Kids PMA. Quem vai comandar a folia dos pequenos é a Banda Patrulha Colorê, a partir das 17 horas.

Os blocos mais tradicionais de Abaetetuba confirmaram presença na grande festa, contando com apoio do governo municipal para seguir arrastando milhares de foliões. O Bloco “Kanto Nu Xadrez”, popularmente chamado “Bloco do Sujo”, sairá na segunda-feira, 12. Já na terça-feira, 13, o “Bloco das Virgens" toma a avenida com os brincantes e suas fantasias inusitadas.

De acordo com a secretária de obras da cidade, Andréa Pacheco, a estimativa é de que 50 a 60 mil pessoas participem dos mais de 60 blocos que estarão neste ano no corredor da folia.

Folia na praia

Para quem gosta de passar o carnaval num estilo praiano, o final de semana será animado na Praia de Beja com as atrações no palco, trio e som automotivo que farão parte do CARNABEJA, no distrito distante cerca de 25 km do centro urbano de Abaetetuba.

Neste ano, o governo municipal traz diversas novidades para a festa. Pensando na saúde e bem-estar da população, haverá distribuição de água mineral na entrada do corredor da folia, além da instalação de bebedouros em pontos estratégicos no trajeto dos blocos para que os brincantes consigam se manter hidratados.

Para repor as energias, os foliões contarão com uma praça de alimentação, montada em uma arena localizada em um ponto estratégico do trajeto dos blocos. O espaço reunirá dezenas de barracas padronizadas e fiscalizadas pela Vigilância Sanitária, a fim de garantir a qualidade dos alimentos comercializados.

Para conferir a programação completa, acompanhe as redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Abaetetuba e fique por dentro de tudo o que vai rolar no Carnaval Abaetetuba 2024.